專訪｜馮允謙憑信念捱過空白期　曾以為冇機會開紅館騷：係奇跡！

馮允謙（Jay Fung）於2011年憑參與《超級巨聲3》奪得亞軍而踏入樂壇，如今經過12個年頭，終於能夠實現畢生願望，即將於3月25日假紅館舉行三場演唱會。回想起當年充滿稚氣的自己，經歷過高低起跌，對於如何由陷入空白期，在自我迷失中掙扎中，走到成為樂迷心目中的創作王子，Jay搞笑指：「係一個奇跡！」



採訪、撰文：關穎賢

攝影：陳順禎



Jay即將於3月25日假紅館舉行三場演唱會。（陳順禎攝）

由去年7月在九展舉行了入行多年以來首個個人音樂會，相隔8個月再登紅館開騷，Jay直言幾個月前已開始密集式訓練及有足夠心理準備去表演，儘管已經有三年沒有放過假，Jay指早已習慣了這個工作模式，更慶幸遇過低潮及空白期：「沒有工作的時候，比忙的時候更辛苦，起碼現在是在做自己喜歡做的事。」提到於頒獎典禮上奪得多個獎項，Jay認為奪得任何獎項已經是個Bonus，而自己都曾經試過在初入行奪過新人獎後，每年都坐在台下：「獲得認同或得到別人的喜歡，其實是很不容易，所以任何獎項都已經覺得好幸福好珍惜。」

入行十年終於有機會開紅館演唱會，Jay表示最想與樂迷分享喜悅。（陳順禎攝）

忠於初衷 只做自己喜歡的音樂

在與現時唱片公司簽約前，Jay曾經遇上過人生低潮及空白期，似乎沒有什麼代表作，所創作的R&B歌曲高質但仍未能被大眾接受。究竟是還未夠努力？還是別人不懂欣賞？這都是經常在Jay腦海出現的問題：「當時覺得自己已經好努力，當時不知道是否年紀輕還未夠成熟，會想為何沒有機會踏上舞台？為何他人還未留意到我？有時可能你覺得自己已經好努力，但原來還未夠。」Jay續指一直以來心態上還未準備好，最重要是不夠信心，演出前的緊張來襲，令自己未能放開心情。

問到可會認為是當年大眾還未完全接受R&B曲風時，Jay坦言創作音樂只會由新出發，亦拒絕為大眾而推出比較容易接受的K歌。一向忠於做自己的Jay解釋做音樂的初衷，是因為喜歡唱歌、表演和作曲，一切都是表達自己性格、內心及所有個人經歷，所以醒從來沒覺得要配合市場需要，如果只為大眾而做音樂，到頭來大家不喜歡、自己不滿意的話，根本沒有意思：「所以不要框死自己，只要做的音樂是自己proud of，自己喜歡，喜歡你的人或喜歡這音樂的人自然就會找到你。 」

很有個人想法的Jay坦言不會因為大眾需求而創作K歌，因為喜歡自己音樂的人終究會找到自己。（陳順禎攝）

在空白期掙扎 每日陷入自我懷疑

一路走來怎會沒遇上過低潮，Jay慶幸自己在差點放棄前臨崖勒馬：「基於合約問題，有兩年時間是空白期，真的好迷惘好迷失，不知道應該怎樣走下去，因為覺得自己已經投資了很多時間去全程投入每日做音樂，如果不繼續做落去就浪費了所花的時間，但繼續又會怎樣？我都會想擁有自己的家庭， 父母年紀又不小，又不想父母再繼續擔心自己。」如果放棄做音樂，Jay只能回加拿大考牌做經紀或者教唱歌維生，但自己卻打從心底地愛音樂。

其後在機緣巧合下，認識到現時唱片公司的高層才開展了人生新一頁，對此Jay笑言堅持一定會有回報：「這一行好考堅持及對音樂和唱歌的熱誠，回想如果放棄了，就沒有今日嘅馮允謙。自己都意想不到能夠開紅館演唱會， 命運運氣加上自己的努力，適當時候要聽取別人的意見才能有進步。為何以前一直都未能去到自己想去的位置有很多因素，不可以埋怨別人，要自我反省有什麼不足，幸好我都肯聽人講。」

Jay曾陷入兩年空白期，坦言沒有工作比工作多到冇假放更加痛苦。（陳順禎攝）

太遲先開紅館演唱會？

入行12年才登上紅館開騷，會否太遲？Jay一臉輕鬆表示，正正就是經歷過空白期才會更加珍惜這個機會，遲與否根本不是問題。當年曾經以為一生人都沒有機會舉行個人音樂會，能夠去商場唱歌已經很滿足，更坦言同期入行的歌手有不少已經轉行，而自己仍能嘅紅館演唱會已是奇跡：「有好多人會覺得二十幾歲唔得，三十歲就要轉行，所以我能夠堅持夢想，我三十幾歲先嚟料，慢慢一步一步好其實係一個奇跡！我覺得要相信自己，相信自己的選擇路，加上每個人的路都不同，亦沒有對與錯，我只是堅持走自己的路。」

Jay坦言曾經以為一生人沒有集會舉行個人音樂會，今次能夠開紅館絕對是Bonus。（陳順禎攝）

曾被單立文批沒有Hit歌

去年Jay登上《勁歌金曲》評分環節被單立文（豹哥）批沒有Hit歌，雖然及後豹哥指自己一向都很欣賞Jay，說真話只是希望看到Jay出頭。Jay搞笑指相隔多個月都忘記了「被批評」一事，而自己都很感激所有給予意見的人，不過自己還是覺得要堅持做自己，而所創作的歌曲都是表達個人性格及經歷：「我近年都不會給自己太大壓力，亦都覺得沒有一個要討好所有人的需要，做好自己。做音樂首先要自己鍾意，如果連自己都不相信自己，別人冇可能相信你，所以要喜歡自己所做的事，只要真心喜歡做一件事，大家都會看到我用心去做。今年看到自己進步，無論好與否的評價都沒有放在心中，只是很高興能夠開紅館！」

Credits：

場地：香港海洋公園萬豪酒店

Make up : Evelyn Ho

Hair : JamieLeeHair

Stylist : Matthew Chan

Knitwear : Marimekko

Pants : Gucci

Sneakers : Christian Louboutin