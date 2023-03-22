許冠傑4月紅館騷史無前例於50城市直播　預告林家謙張敬軒做嘉賓

「歌神」許冠傑（Sam）即將於4月7日起，假紅館舉行7場演唱會，主辦單位兼監製之一的蕭潮順和鄭丹瑞今（22日）開設記者會，宣布全球超過50個歐美及亞洲城市，在4月14日尾場透過網上直播通行證同步輸出高清畫質畫面，讓千千萬萬位「Sam迷」來一次全球大合唱。

主辦單位兼監製之一的蕭潮順和鄭丹瑞今（22日）開設記者會，宣布全球超過50個歐美及亞洲城市，在4月14日尾場於全球50個城市進行直播。（葉志明 攝）

「歌神」許冠傑（Sam）即將於4月7日起，假紅館舉行7場演唱會。（演唱會海報）

鄭丹瑞與蕭潮順接受《香港01》訪問，透露早前與許冠傑到馬來西亞登台時，有大批粉絲表示得悉Sam即將舉行演唱會都表示很想欣賞，並著手開始計劃舉行網上直播通行證進行全球直播，蕭潮順謂：「將4月14日變做全球盛事，希望帶香港嘅音樂到全世界有華人嘅地方。」

問到是否成本亦大了很多，鄭丹瑞表示Sam已經事前交帶門票不能賣得貴，但製作絕對不能馬虎，演唱會班底亦是A級製作，加上今次演唱會都會秉承慈善理念，所以都計較成本製作演唱會。蕭潮順透露今次為演唱會聯絡了香港接近100間老人院，同時會發出1000條慈善直播通行證（每張$280），讓低收入家庭、傷殘機構及弱勢社群都能夠欣賞及感受到Sam的演唱會。

蕭潮順透露今次為演唱會聯絡了香港接近100間老人院，同時會發出1000條慈善直播通行證，讓低收入家庭、傷殘機構及弱勢社群都能夠欣賞及感受到Sam的演唱會。（葉志明攝）

至於演唱會嘉賓方面，監製之一的蕭潮順驚喜透露每場演唱會嘉賓名單，包括有林家謙、張敬軒、Serrini、梁詠琪、陳凱彤及Georgina、古巨基，不過尾場的嘉賓就要保密。問到Sam是否都很喜歡與新一代歌手合作，蕭潮順直言Sam近年一直都有留意年青歌手，更特別欣賞創作歌手，所以今次特別點名想與林家謙和Serrini合作：「其實佢（Sam）都知道，廣東歌到今年都50年都要交棒，『廣東歌之父』唔好淨係靠佢，佢睇到好多年青歌手都識寫歌作詞，好多都有呢個特質。（係咪睇好林家謙接棒？）佢冇講接棒，不過係想交畀更多嘅新人。」