湯令山孖兩大韓國唱作人4月開騷 DPR Ian、DPR Live將首度來港
撰文：陳穎妍
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Gareth.T（湯令山）繼去年年底在港舉行個人演唱會後，近日宣布再將於4月28日，假西九文化區竹翠公園，與兩位韓國HipHop唱作人DPR Ian及DPR Live一同舉辦戶外音樂會《VIVA PARADISE：AFTER THE APOCALYPSE》。
VIVA PARADISE音樂節第二擊《AFTER THEAPOCALYPSE》邀請到韓國兩名實力派才子DPR Ian（Christian Yu）及DPR Live（Hong Dabin）首度來港演出，兩人將與Gareth.T合作一同帶來超過120分鐘的精彩演出；此外，本地獨立創作歌手Derek Chan及嘻哈二人組合Chinky Eyes亦會擔任當晚暖場嘉賓，陣容相當吸引。
AXA安盛呈獻：《VIVA PARADISE：AFTER THE APOCALYPSE》
日期：2023年4月28日
時間：19:00
地點：香港西九文化區竹翠公園
AXA x WONDERLAND票價：$1088、$988、$688、$488
優先購票：
恒生Mastercard®️信用卡:3月27日(上午11時)
公開發售：3月28日(上午11時)
訂票渠道：TIX-GET-GO.KKTIX.CC