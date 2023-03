馮允謙等足11年終圓夢開紅館騷　與林明禎大跳性感貼身舞

馮允謙(Jay Fung)一連三場的首個紅館演唱會《JAYPOP LIVE@COLISEUM 2023》昨晚(25/3)正式開鑼,不少圈中好友包括張敬軒、鄭伊健、草蜢,Gin Lee等均有送上花籃祝賀。Jay Fung以一曲《地球上的人》為個唱揭開序幕,向來斯文的他更罕有露出一雙結實的麒麟臂打鼓,非常有型。演唱會頭場請來大馬女神林明禎擔任嘉賓,二人大跳性感貼身舞,全場High爆尖叫聲不斷。



馮允謙首個紅館演唱會昨晚(25/3)正式開鑼。(葉志明攝)

首踏紅館舞台的Jay Fung高呼:「我終於等到啦,我等咗11年啦!其實我曾經諗過放棄,有好多次我諗過係咪唔適合唱歌、唔適合呢行...」台下觀眾報以熱烈掌聲以示支持,他感激台下每一位樂迷的支持,使他圓夢踏上紅館開個人騷。當唱到《Keep on fight on》時,Jay Fung回想起入行11年經歷過的高低,亦忍不住落下男兒淚。演唱會去到尾聲,Jay Fung唱出《給缺席的人唱首歌》和《山旮旯》,全場亮起手機燈營造燈海,非常感動。來到Encore部份,他即興唱出最後一首歌《愛斯基摩人之吻》,為演唱會頭場劃上完美句號。

演唱會頭場請來大馬女神林明禎擔任嘉賓,二人大跳性感貼身舞,全場High爆尖叫聲不斷。(葉志明攝)

Jay Fung回想起入行11年經歷過的高低,亦忍不住落下男兒淚。(葉志明攝)

馮允謙演唱會頭場完整歌單:

1. 地球來的人

2. 開始倒數

3. 因愛之罪名

4. 尋找白金漢

5. 遠在眼前

6. Freakin' Nightmare

7. Preciously mine

8. Versace on the floor

9. 報復式浪漫

10. 今天開始

11. A new day

12. Keep on fight on

13. Full moon party

14. 入場人士注意

15. How You Like That (Blackpink)

16. Dynamite(BTS)

17. DWBF

18. 世一

19. 思念即地獄

20. 一步一悔過

21. Take a breath

22. Days, They've Gone Too Soon

23. 給缺席的人唱首歌

24. 我好想你

25. Me and the Moon

26. 山旮旯