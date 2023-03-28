李克勤5月開騷做住泰式按摩開會　老婆最想加場︰驚冇飛得罪朋友

李克勤將於5月13至16日假紅館舉行《弦續李克勤‧港樂演唱會》，演唱會門票明日（29/3）公開發售。最近非常忙碌的克勤剛由新加坡、曼谷等地演出回來，馬上就開工為演唱會籌備及開會。他表示今次可以說是聯合國式音樂及友情上大交流，因為香港管樂團的朋友，來自五湖四海，首席指揮是菲律賓人、吹小號是泰國人，另外又有來自英國、法國、日本、以及香港等地的樂手。



李克勤將於5月13至16日假紅館舉行「弦續李克勤‧港樂演唱會」。（大會提供）

近日大家不斷開會及進行演唱會內容籌備工作，克勤指第一次做演唱會的籌備工作做得如此歡樂：「我同菲律賓藉總指揮謝拉特．莎朗嘉（GERARD SALONGA）開會，地點係哥爾夫球場，一路打波一路傾音樂，呢幾年好少有時間落到場打哥爾夫，所以嗰日真係開心到不得了。同埋好意外，佢唔止叻音樂，佢打哥爾夫都一樣咁叻。然後同圓號（Horn）李少霖同李太胡淑徽一齊上咗山頂，佢兩個嘅愛情故事，直頭可以用嚟拍部戲，兩個係遠距離戀愛始祖，十幾年嚟談情係靠書信神交。佢哋有問我有冇寫過情信畀老婆，我話梗係有啦，佢地互相寫咗幾百封情信，我仲有寫過情歌《妳是我的太陽》送畀老婆添。」

克勤指第一次做演唱會的籌備工作做得如此歡樂。（大會提供）

這班管樂大師之中，克勤表示最搞笑是首席吹小號（Principal Trumpet）的巴力勛（Nitiphum Bamrungbanthum）：「佢係泰國人，佢帶咗我去試香港最地道嘅泰式按摩，走嗰陣，佢叫我同按摩講『tell那媽』....我問佢做咩叫我鬧人，佢話泰文『tell那媽』係下次再嚟、下次再見咁解...笑到我標眼水。」

早前優先訂票火速爆滿，會不會再加場？克勤表示，一切看場地檔期及公司安排。（大會提供）

問到克勤為何開會不是正正經經，而是去這些地方，聽落似玩多過做，克勤解釋並非如此，去這些地方其實是會拍一些特別的影片，到時於演唱會中穿插，為觀眾帶來歡樂，保証大家會覺得好得意、好好睇，至於內容就要入場先知。他續指今次的舞台設計非常之特別，希望大家入場會有驚喜。

克勤表示，老婆最想加場。（大會提供）

談到早前優先訂票火速爆滿，會不會再加場？克勤表示，一切看場地檔期及公司安排：「我剩係知我老婆最想我加場，因為佢負責接所有朋友訂飛，佢日日都好緊張同我講，你公司會唔會唔夠飛㗎，太多人落飛，驚到時冇飛得罪朋友。」