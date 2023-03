Ed Sheeran好友離逝孕妻患腫瘤　紀錄片中罕有淚崩感悟人生課題

英國唱作歌手Ed Sheeran曾榮獲格林美獎年度歌曲及最佳流行個人表演獎等,多個大型頒獎典禮獎項,並以史上最大規模巡迴演唱會創下銷售900萬張門票的紀錄,成為世界流行音樂的頂尖歌手。這位總是穿上襯衫配搭牛仔褲,拿着結他於舞台上發熱發亮的紅髮男子,於光芒背後的真實人生又會是怎樣?

一連4集原創紀錄片《Ed Sheeran的音樂世界》將於5月3日於Disney+上架。(紀錄片海報)

Disney+原創音樂紀錄片《Ed Sheeran的音樂世界》 (Ed Sheeran: The Sum of It All) 將於5月3日上架,讓觀眾接近最真實、最有血有肉的Ed Sheeran。同時,Ed Sheeran全新第5張專輯《-》亦將於5月5日面世,首支單曲《Eyes Closed》已於日前推出。

「紅髮、矮小、口吃,這傢伙不會成為流行巨星」,這是Ed對自己最初的評價。誰能預計這位於17歲時從英國北部約克郡去到首都倫敦街頭表演找尋機會,更一度露宿於白金漢宮前的青年,會成為全球首屈一指的流行音樂歌手?除了努力與天賦的音樂才能,Ed得到了荷里活演員amie Foxx以及樂壇殿堂級前輩艾頓莊(Elton John)的賞識與提攜,一舉登上歐美以至全球流行樂壇頂峰。

看似一帆風順的音樂旅途, Ed卻於2022年事業高峰之際面臨人生難關:摯友兼伯樂之一、Grime音樂先驅Jamal Edwards暴斃,而懷着第二胎的妻子Cherry Seaborn被診斷出患有腫瘤,雙重打擊為Ed帶來沉重悲痛。Ed :「我覺得很無力,甚麼也做不到。 (You feel so powerless. There's nothing you can do about it)」

由艾美獎得獎監製團隊Fulwell 73 Productions製作的紀錄片分為四集上架,片中輯錄了大量從未曝光的片段,包括演唱會後台花絮、Ed與妻子及密友的訪問,全方位紀錄Ed Sheeran包括但不止於音樂的真實生活。

Ed Sheeran親自講解自己於全球取得成功的事業軌跡,當被音樂界忽視時,自己開始於無人想到的地方演出,這種堅持令他於2010 年遇上了媒體企業家Jamal Edwards。他們一起利用當時新興的互聯網,接觸聽眾,並憑歌曲《The A Team》打入美國市場後,Ed仍感到若有所失。其後,Ed發佈經典情歌《Perfect》連同作品背後故事:歌曲講述他與老同學即妻子Cherry的浪漫愛情故事。

另外,Ed亦在片中公開了大熱歌之一《Bad Habits》如何誕生,亦親自解構新歌《Eyes Closed》的起源故事。由於經歷了好友離逝及孕妻患腫瘤,Ed長達一年陷入低谷,最後到梳理自己情緒的方法,並投入全副心力完成製作超過十年的第5 張專輯《-》。