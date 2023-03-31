入行20年編曲要樂迷「估佢唔到」　藝深：我唔聽自己作品

資深音樂人藝深日前接受港台節目主持鄭瑞芬（Fanny）、鄧添樂（Lok）訪問，請來歌手朋友演繹過去作品、分享編曲工作和對音樂的想法。藝深入行超過20年，作品無數，藝深說，為歌曲編成優美的旋律給予他很大滿足感，音樂是一種語言，廣東歌歌詞令感受更具體，會一直用作品和編曲表達自己想法。

藝深認為創意工業需要培育下一代，將技巧和想法傳承下去。

藝深在節目中分享編曲的流程，問到編曲人是否需要熟諳所有樂器？他說編曲人不需通曉彈奏所有樂器，反而要加深對不同樂器的了解，如各樂器的聲音特質等。另外要多聽歌和多實踐，每次都要有新念頭，讓樂迷「估佢唔到」。

藝深形容音樂生涯有很多高高低低，但幸有伯樂支持。

藝深形容自己的音樂生涯有很多高高低低，但正正有經歷才造就他寫得不同的歌曲。每一隻作曲，就如一個片段的記錄，每次重聽都會勾起當時的回憶，而自己仍然在等待最好的作品出現。他坦言極少聽自己的作品，因為不是懷緬過去的人，加上做歌的時候已經聽夠了，只會偶爾重聽。

藝深說編曲每次都要有新念頭，讓樂迷「估佢唔到」。

在節目中，藝深請來歌手朱紫嬈為他演繹關心妍的《無話再講》。藝深說，這首歌是他入行初段的作品，當時他在杜自持的製作公司當作曲人，重聽讓他感受到青澀的感覺。他認為創意工業需要培育下一代，將技巧和想法傳承下去，如80年代的唱片公司會一直培育人才，如知名唱片監製歐丁玉、葉廣權等。可惜現時做得不夠，特別是過去十多年，期望可以做得更好。