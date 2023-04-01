陳慧琳新歌《風眼》借颱風比喻愛情　MV睇中Mandy Tam演年輕版

久未有新歌的Kelly陳慧琳，今日（1/4）發布全新廣東單曲《風眼》MV，原來Kelly一直都想推新歌，而這首Demo更是在疫情前已收到，等足幾年終於錄到音。全新單曲《風眼》，以颱風喻愛情，講述二人關係中的掙扎與矛盾，就如強氣流衝擊著我們的心靈，只有站在風眼位置暫時抽離，好好整理自己才能迎接將來。

Kelly在MV入面飾演畫廊店長，這造型更似在仿蒙羅麗莎。（唱片公司提供）

《風眼》MV除了由Kelly擔任女主角，並由Mandy Tam譚旻萱及莫竣名，飾演年輕版的自己與戀人。故事講述二人兩小無猜於求學時期相戀，男生（莫竣名 飾）充滿藝術天份，女生（Mandy Tam 飾）默默在旁支持更為對方買下昂貴畫具，希望對方能夠繼續追夢。及後男方赴日本深造，二人靠書信與長途電話聯繫，可惜一天女方收到寫上「Forget Me」（忘掉我）的明信片，從此天各一方。

Mandy Tam譚旻萱及莫竣名，飾演年輕版的Kelly與戀人。（唱片公司提供）

Mandy Tam在MV中默默支持男友追夢，更為對方買下昂貴畫具。（唱片公司提供）

二人斷聯多年，長大後Kelly成為了畫廊主理人，從一幅名為《風眼》得知男方成為了蜚聲國際的畫家。Kelly一直收藏著當年贈予對方的畫具，當中更有二人年輕時的合照，翻看往昔的感情遺物，霎時湧現種種回憶片段，心裡仍未放下這段無疾而終的愛情。可是，故事未完⋯⋯

歌名叫《風眼》，全個MV都在人造的惡劣天氣下拍攝。（唱片公司提供）

《風眼》MV為配合主題有不同狂風暴雨的場面，Kelly非常專業無懼濕身拍攝。（唱片公司提供）

《風眼》MV為配合主題有不同狂風暴雨的場面，Kelly非常專業無懼濕身拍攝。原來MV中名為「風眼」的畫作是精心安排，貫穿整個故事。Kelly說：「MV中的我年輕時拍過一張照片，然後他用這張照片畫了一幅畫叫『風眼』，是非常抽象。」除此之外，Kelly亦非常期待今次新歌面世，她說：「很多年沒有推出新歌，自己都非常期待，這首歌在疫情前已經收到，但因為疫情未能錄音，自己經常聽這個demo，越聽越喜歡，整天想著何時能夠錄音，幾年後終於錄到，對這首歌特別有感覺！」