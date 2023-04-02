洪嘉豪唔再講BLACKPINK Rosé 與Gordon Flanders台上掃背拖手

洪嘉豪（Kaho）與唱作歌手Gordon Flanders今日（1/4）為「西九音樂節」演出，二人先後合唱《1234》、《半天空檔》，《污糟兒》等歌曲，Kaho於台上主動拖着Gordon的手，又掃對方的背脊，場面搞笑又溫馨。



洪嘉豪與唱作歌手Gordon Flanders為「西九音樂節」演出。（鄺鈺瑩攝）

他們於騷後接受訪問時表示很開心能與對方合作，被問到是否滿意自己的表現時，Gordon坦言有進步空間：「因為唱到一半耳仔冇聲，自己可以唱得再好啲。」Kaho亦表示「麻麻哋滿意」自己的表現：「我呢幾日鼻敏感得好嚴重，係咁噴唔好嘅類固醇，搞到把聲好乾，係有少少唱得唔係幾好，但盡咗力，好彩Gordon喺度補救返。」談到於台上與Gordon拖手和掃背，Kaho笑言：「令個表演精彩啲，第一次拖住男仔手唱歌，最好唔好有下一次，（MC呢？）我錫過佢囉。」

場面搞笑又溫馨。（鄺鈺瑩攝）

場面搞笑又溫馨。（鄺鈺瑩攝）

Kaho鍾情BLACKPINK成員Rosé，「華納高層」更惡搞了一條二人分手的影片，Kaho表示唔可以再講：「『華納高層』好有創意，條片出咗後香港觀眾同院友都睇得好開心，我都好開心大家睇得開心，原來仲有人黐線過我…可能真係有BLACKPINK粉絲接受唔到，真係好抱歉，我哋唔係故意，只不過我哋太鍾意玩，適逢今日愚人節，大家輕輕鬆鬆。」