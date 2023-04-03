Kendy孫曉賢首推日語歌　新專輯【無常論π】極罕出黑膠碟及卡式帶

前組合Robynn & Kendy成員，孫曉賢（Kendy Suen）自2020年7月起自資做獨立音樂人，以黑膠唱片及卡式帶形式推出首張個人專輯【無名序】，廣受樂迷歡迎。

踏入獨立音樂路的第三個年頭，Kendy最近首度發表日語歌曲《白眉（やよいmix）》，歌曲主題以過去荒涼了的白眉，在疫情過後的春天盛開，日文版是刻意比較清涼輕鬆，希望帶出春和的感覺，微風中放晴的味道。彌生（やよい）是日文「三月」的意思，也是Kendy的出生月份；彌生亦有漸漸生長的意思，希望這個彌生日文版能為大家帶來新的氛圍。

Kendy演出多個音樂節。

Kendy自2020年7月起自資做獨立音樂人。

另外，最新專輯【無常論π】數碼版於2023年3月31日經已全球上架，專輯中壓軸主打《飄流記》於同日派台，Kendy表示：「由開始構思時已有特別重視歌詞與編曲的一體性，以緊貼貫串主題為目標，整張專輯的內容與編曲是可以互相映照，希望更能表達出專輯的概念性，樂迷可以一氣呵成聽這張專輯亦望大家對這張概念專輯引起共鳴。」【無常論π】實體版今次將同樣地以黑膠唱片及卡式帶形式推出，會於香港及日本實體唱片店上架，專輯已於三月中開始在網上接受限量預購，由於樂迷反應熱烈，Kendy已決定加印少量滿足樂迷。

Kendy最近首度發表日語歌曲《白眉（やよいmix）》。

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