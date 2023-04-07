許冠傑演唱會｜許冠文爆《鐵塔凌雲》歌詞秘密 原來關於Sam娶老婆

歌神許冠傑（Sam）闊別6年，終於在今晚（7日）於紅館舉行7場演唱會《許冠傑此時此處演唱會2023》的頭場，去到中段一輪勁歌熱舞後，趁著Sam回後台換衫期間，許冠文（Michael）驚喜上台擔任嘉賓。

許冠文為Sam擔任嘉賓。（葉志明攝）

許冠文談到當年為《鐵塔凌雲》所填的詞，問到大家是否知道為何歌詞如此悲傷。Michael搞笑指原來背後暗藏大秘密，等母親離世後才敢講。話說當年只有22歲的Sam去美國，更表示要娶一名美國女子做老婆，但母親卻極力反對，更指Sam當年還一事無成必定會「餓死老婆瘟臭屋」。

許冠文大爆《鐵塔凌雲》的歌詞秘密。（葉志明攝）

去到結婚前夕一晚，在大風大雪之下，兩兄弟去到電話亭打長途電話打給母親講數。最後Michael被Sam感動到喊，便放棄勸Sam。翌日參加玩Sam的婚禮後，回港後就立即寫了《鐵塔凌雲》這首歌。講完之後，Michael與Sam一同合唱《鐵塔凌雲》及《風中趕路人》，並由Michael兒子許思維彈鋼琴伴奏。

Sam與許冠文合唱《鐵塔凌雲》。（葉志明攝）

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