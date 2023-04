Taylor Swift堪稱荷里活男神收割機　歷屆男友全部都係高富帥

美國天后Taylor Swift今日(9日)被爆與英國男星Joe Alwyn數周前已經分手,正式結束6年情。雖然兩人於2月才傳出兩人秘密訂婚的消息,不過Taylor換男友早已不是新鮮事,屈指一算,她曾確認「收歸旗下」的男星就多達8個。當中有歌手、青春偶像、演員甚至DJ,口味隨時變,唯一不變的,就是這些前度現任個個都有樣有名氣。

Taylor正忙於舉行美國巡迴演唱會。(Getty Images)

被封為「荷里活男神收割機」的Taylor Swift爆紅後,開始與不少圈眾巨星名人拍拖,每次拍拖分手都會將其作為歌曲靈感。2008年Taylor戀上迪士尼男偶像Joe Jonas,兩人的關係只維持了短短三個月。其後Taylor以作品《Forever & Always》以及《Last Kiss》控訴Joe用27秒的電話對話結束關係。

2008年Taylor戀上迪士尼男偶像Joe Jonas(左一),兩人的關係只維持了短短三個月。(Getty Images)

到2009年8月Taylor轉投《吸血新世紀》男星Taylor Lautner懷抱,這次感情維繫了大約四個月。Taylor又再憑歌寄意,透過歌曲《Back to December》向Taylor Lautner道歉。同年11月,傳出Taylor搭上歌手John Mayer。大熱歌曲《Dear John》和《I Knew You Were Trouble》就被指是暗示John Mayer為花花公子負心漢。

有指Taylor透過歌曲《Back to December》向Taylor Lautner道歉。(Getty Images)

Taylor曾於音樂才子John Mayer拍拖。(Getty Images)

與John Mayer分手後約8個月,Taylor與積佳蘭賀(Jake Gyllenhaal)成為情侶,同樣短時間內分手收場,有大熱歌歌《We Are Never Ever Getting Back Together》歌詞提及那個若即若離的,就是積佳蘭賀。

有大熱歌歌《We Are Never Ever Getting Back Together》歌詞提及那個若即若離的「他」就是積佳蘭賀。(Getty Images)

其後Taylor在2012年認識了甘迺迪家族後人Conor Kennedy,不過兩人的感情不敵遠距離戀愛,有指《Begin Again》是在描述兩人之間的問題。

Conor Kennedy是甘迺迪家族後人。(Twitter圖片)

2012年年底,Taylor再次換畫,成為英國組合One Direction成員Harry Styles女友,被無數少女粉絲怨恨。兩人最後大吵分手,Taylor為此寫出《Out of the Woods》和《Style》疑似唱衰前度,不過兩人早前在頒獎典禮上碰面仍然有講有笑,再見亦是朋友。

當年Taylor與Harry Styles的戀情鬧得非常難看。(Getty Images)

與Harry Style分手後,Taylor似乎單身了好一段時間,再於2015年才與DJ Calvin Harris高調拍拖,經常公開曬恩愛。有消息指Taylor一直都認為與Calvin Harris的戀情是真愛,可惜15個月就玩完。之後,Taylor火速戀上Tom Hiddleston,不過戀情3個月便告吹。

Taylor與Joe於2016年開始傳出緋聞,當時女方剛與飾演漫威角色「洛基」的英國男星湯赫度斯頓(Tom Hiddleston)分手。有指Taylor非常珍惜與Joe的戀情,故作風比過去多段感情更為低調,兩人亦從來不會一起走上紅地氈,而Joe更曾化名William Bowery與Taylor一起寫歌。