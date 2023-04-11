許冠傑演唱會｜舞台魅力令觀眾唔肯走　邀Georgina與陳凱彤做嘉賓

歌神許冠傑的紅館演唱會《許冠傑此時此處演唱會2023》第四場已在昨天（10日）圓滿完成，Sam的舞台魅力依舊令到全場觀眾願意待至完場一刻，聽罷最後一曲《繼續微笑》才願意離開紅館。正如之前Sam多次提及要把廣東歌傳承下去，所以每晚的嘉賓環節便肩負這一使命，由來自不同年代及不同類型的歌手，如接棒般和Sam一起去演譯他的作品。

Georgina Henderson只有16歲。

Georgina是歌唱老師Christine Samson的學生。

Sam大讚Georgina唱功。

第四晚嘉賓有兩位，Sam在介紹第一位嘉賓時說：「1964年有一首很好聽、很動聽的意大利情歌，我在2004年把它填上中文歌詞，歌名為《親親我面》。那時我和今晚也有來捧場的Sam’s Angels常常在演唱會上唱這首歌。想不到在十九年後，我在上星期收到 Christine Samson的電話，大家是否認識Christine Samson？她就是D’Topnotes的歌手，現在她是歌唱老師。她告訴我她有一個學生叫做Georgina Henderson，很年輕，只有十六歲，她是外國人，但她唱《親親我面》好有感情。我那時失去的回憶不知為何又回來了。所以今晚我想介紹她出來讓大家認識，請大家用最熱烈的掌聲歡迎Georgina Henderson！」

Georgina與Sam合唱《親親我面》。

Georgina到台上後甫開口唱《親親我面》的首兩句歌詞已經令到現場再次響起掌聲，而她在和Sam合唱完此首歌後說：「Hello，大家好，我好多謝Uncle Sam給我機會在這裡唱歌給大家聽，我希望可以繼續跟Uncle Sam學習，多謝大家。」

陳凱彤擔任第四場演唱會第二位嘉賓。

原來陳凱彤每個星期日都會同Sam夾Band。

Sam讚陳凱彤靚女，唱歌又出色。

Sam之後介紹第二位嘉賓時說：「她常常參與我們逢星期天的夾band，她是我好朋友，她又靚女，唱歌又很出色，她便是陳凱彤。」陳凱彤Lilian上舞台後便和Sam合唱了《無敵是愛》。Lilian在表演完此曲後表示：「多謝Uncle Sam，因為你，我才可以再次踏上紅館，多謝你仍然記得我。」Sam接着回應說：「記得，上次我同你喺度已經是六年前，時間過得真快。」，Lilian說：「見到這麽多面孔覺得很幸福，也很多謝Uncle Sam一直對我的提攜，還有我覺得Uncle Sam很犀利，因為他是廣東歌的歌神。」

Sam's Angels與許冠傑在後台拍照留念。

Sam在完成全晚演出後，一眾特意來捧場的Sam’s Angels已在後台等他並一起拍照留念，一起懷緬昔日美好時光。

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