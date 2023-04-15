專訪｜林宥嘉親解紅館騷不加場原因　興奮重提與Eason合唱回憶

香港樂迷引頸期盼等足四年，終等到台灣歌手林宥嘉（Yoga）再次來港開騷。受疫情影響暫停多時的《idol世界巡迴演唱會》今年重新啟動，本月28至30日將再次重臨香港紅磡體育館，宥嘉將帶着新歌、新元素以及新歌衫與樂迷見面。談到香港的歌迷，他親切地以「老朋友」稱呼，並用廣東話笑說：「有啲歌迷真係就係老朋友啦，我印象很深刻，有幾個歌迷在機場工作，我年輕的時候去到香港，他們就會出現，但有多年沒有看到他們，希望你哋一切都好。」距離開騷仲有兩星期，大家準備好享受一場同笑、同哭，一同狂歡的演唱會未？



林宥嘉接受《香港01》專訪大談《idol 2023世界巡迴演唱會》細節。

難忘倫敦尾場演唱會 樂迷感動落淚

《idol世界巡迴演唱會》歷時近五年，中間亦作出了很多大膽的嘗試。回想起2018年年底於台北小巨蛋舉行首站演出時，宥嘉坦言沒有邀請任何人前來觀看：「內心不知道它會不會成功，可是沒有想到演出完後，自己也很驚訝，好像變成工作上的里程碑，同事也覺得這個演唱會很值得驕傲，是我當時完全沒有想到。因為當時連它會不會成功都不知道，但它的結果是遠遠超過我期待。」

過去的一個月，宥嘉到過加拿大、美國、巴黎，倫敦巡迴演唱，令他最難忘的是倫敦尾場演唱會的最後十分鐘，很多觀眾更因為宥嘉安排的即興環節而感動落淚：「《idol》是一個很黑的演唱會，大家不會拿LED牌和熒光捧，他們拿着紙，上面寫上想聽的歌，剩下十分鐘時，我就看他寫什麼歌，我就唱什麼歌，很多人在我面前哭出來，我內心也很感動，我知道我給了他們整晚很期待的東西，可是是很即興的環節，我不曉得香港有沒有機會，因為香港的整個編排都是完整，我不知道會不會多了一點時間，可以有Rundown以外的安排。」

香港站三場的演唱會門票火速售罄，宥嘉親解不加場原因。

新歌與香港音樂人合作 親解不加場原因

本月28日，宥嘉將重臨紅館舉行一連三場的《idol 2023世界巡迴演唱會》，他表示是次演出會包含新元素，其中一樣是現場演繹新歌，而新歌MV亦將會在演唱會前首播：「希望到時大家聽到新歌，我們編排美妙音樂的演奏，也希望我會很響亮、很順暢的唱出來。因為錄新歌前在家練習時，就發現唱現場會很過癮，但滿有挑戰性，入到錄音室也是費了很多功夫才終於錄製好」，他更透露其中一首新歌會與香港音樂人合作。

三場的演唱會門票火速售罄，有想過加開第四場嗎？他坦言很想滿足每位樂迷，但礙於紅館的檔期，以及想確保每一場的質素，只好打消加場的念頭：「在紐約我是連唱兩天，第一場不知不覺身體有的都用了，我就說明天怎麼辦？還好，到了明天果然又很夠，以一種不為了明天擔心的心態去唱，但是總要確保品質，所以就三天啦。」

過去的一個月，宥嘉到過加拿大、美國、巴黎，倫敦巡迴演唱。

剛完成歐美巡演，宥嘉在短短一個月內橫掃歐美七大城市。

渴望跟Eason合作 興奮重提「合唱」回憶

問到會否邀請偶像陳奕迅（Eason）擔任香港站的嘉賓，宥嘉興奮表示一直很渴望跟對方合作，亦勾起他與Eason的一次「遠距離合作」：「過去在《idol》香港站的時候，有一場Eason其實有來，我不知道他有來，不緊張的一直表演到後面見到他來，哪一首歌就是《說謊》，全場安靜下來，Eason答應我的要求唱了最後一句，是一個很特別的記錄，這是我們隔得比較遠的合作，還是期待有一天跟他合作，這一次計劃邀請很多人來看，也希望他們會來看。」

宥嘉興奮重提與Eason「合唱」回憶。

今次來港開騷，宥嘉會帶同父母順道旅行。