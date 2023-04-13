AP潘宇謙新歌《天黑時想跟你到白頭》　Ian獻出第一次做他人監製

AP潘宇謙今年的第一首派台歌《天黑時想跟你到白頭》由Ian陳卓賢作曲、周耀輝作詞、JNYBeatz編曲，並由Ian陳卓賢及JNYBeatz聯合監製。歌曲主題方面，作詞人周耀輝認為，每個人想一起「白頭」的對象都很不同，儘管世界如何變遷，無論動盪不安或舒逸安泰，只要有重要的人在身邊支持，能夠一起面對一起變老，所有難題都無需懼怕，所以除了戀人外，希望一起變老的對象亦可能是兒女、家人或摯友。

新歌講到「只要有重要的人在身邊支持，能夠一起面對一起變老，所有難題都無需懼怕」。

Ian初次為其他歌手擔當監製角色，除此之外，今次為了寫歌給AP，Ian特別從僅有的休息時間中抽空，邀請AP到家中作客面對面即場創作，對於Ian真的 「留一天」給自己，AP感激之餘亦覺得很搞笑。Ian一貫的Rnb式旋律，JNYBeatz的beats加上周耀輝簡樸而有力量的歌詞，成就了AP最新的浪漫單曲《天黑時想跟你到白頭》。

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在歌曲MV中，AP飾演一個單親爸爸，但其實現實中他有一名靚老婆，也是兩子之父，家庭幸福美滿，形成很大的反差感，但依然感覺入形入格！而家今次MV的造型設計更找來新晉靚仔造型設計師Herman Wong做Styling，換足幾套衫，好有誠意！

AP老婆Vivien好有仙氣。（IG@Vivien）

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