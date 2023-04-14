陳慧琳MV邀謝君豪當男主角　與韓國音樂人合作︰不能太失禮

Kelly陳慧琳最近再有新歌派台，繼《風眼》後，推出全新作品《我的親人》，而兩首歌更有延續故事。《風眼》以颱風比喻愛情，站在風眼位置才能看清全局，拋開掙扎與矛盾找回內心的平靜。而新歌《我的親人》就指當平靜過後，明暸關係已不如我們所想一樣，既然不能以戀人身份繼續，無奈只好視對方為親人般相處，縱有不甘、不捨也只能放手，並祝福對方一切安好。

kelly今次與韓國音樂人合作，本住不可失禮的心態，逐一應付歌中的高音位。（唱片公司提供）

《我的親人》由林若寧填詞，並由韓國音樂人YOO JEONG HYEON編曲，並與KIM KI WON作曲，BEA YEOUN HEE監製。Kelly表示進入錄音室時心情緊張，事關韓國團隊帶同聲樂教練一同錄音。Kelly指收到《我的親人》時，歌曲Key（定調）非常高，她笑言： 「我問聲樂教練『係咪真係要唱呢個key㗎？』他說你練習用這個key吧。甚麼？這是嗌破喉嚨的key啊！」

ＭＶ找來金馬影帝謝君豪當男主角，天后Kelly都坦言有壓力。（唱片公司提供）

疫情期間Kelly秘密練兵，練習了一年多，到進入錄音室時她心想：「始終是面對韓國人，唱歌時不能太失禮，盡量去發揮。可能是我練習了一年多吧，唱完後他們都拍手讚好，我心裡頓時放鬆下來！因為能夠唱得出他們要的效果。」錄音當天，監製BEA YEOUN HEE在聽完Kelly第一次演繹後，大讚她的聲線heart warming（窩心動人）。而隨行聲樂教練本身也是製作人，為Kelly製作過《花見小路》及《尾站天國》兩首歌。

Kelly陳慧琳近日一口氣推出兩首新歌，而且兩個MＶ更有關聯。（唱片公司提供）

除了歌曲本身震撼到Kelly，今次由林若寧操刀的歌詞同樣令她感觸非常，她說：「每次讀歌詞時都會眼濕濕，因為當一個曾經愛過的人如今要變成親人，真的很慘，是十級的慘！不能在一起又要祝福他，這是最傷感的！」她又提到：「每次唱『如知己如姊妹對你』呢句我都打冷震！」

劇情中Kelly與謝君豪是舊情人，年輕時謝君豪留下一張寫上「Forget Me」的名信片後不辭而別。（唱片公司提供）

《我的親人》MV延續《風眼》MV的故事，在《風眼》MV最後一幕的身影其實就是今次的男主角謝君豪。劇情中Kelly與謝君豪是舊情人，年輕時謝君豪留下一張寫上「Forget Me」的名信片後不辭而別，這鬱結埋藏在Kelly心裡多年。到二人長大後再次聚頭，舊畫具、名信片等等物件再次出現，可惜人面全非，二人如親人般以禮相待，彼此明白到關係無法回到當年。到底謝君豪當年離開Kelly有何苦衷？今晚9點MV正式上架，令人意想不到結局自有交代！

Kelly高興與謝君豪合作，但亦感到壓力︰「影帝嘛，所以今次都挺緊張。」（唱片公司提供）

Kelly分享今次與謝君豪合作感到壓力，不過過足戲癮，她說：「謝君豪是影帝嘛，所以今次都挺緊張，雖然現場沒有收音，但我們是有對白、有走位的，感覺上是拍戲一樣。而結尾我的笑容其實拍了兩take，一take是懷著複雜心情的強顏歡笑；另一take是較直接一點，釋懷了的笑容，最後導演亦選了後者，不想故事太沉重。」