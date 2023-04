電音介紹｜專訪EDM教父Tiësto

疫情過後,亞洲地區的音樂活動陸續復常。加上正值各地電子音樂節的旺季,不難在社交媒體上看到身邊的友人前往泰國S2O或者台灣Ultra的片段。留在香港的電子音樂樂迷也不用沮喪,5月和8月即將迎來Dimitri Vegas & Like Mike主理的「Smash the House世界巡迴電音節—香港站」以及「S2O亞洲潑水音樂節2023香港站」。而早前復辦的香港Creamfields亦圓滿結束,是次更有機會與傳奇DJ Tiësto進行短暫對談。這篇專欄就與各位回顧這位傳奇DJ的生涯、節錄當天的訪問內容以及介紹他即將推出的新專輯《DRIVE》。

傳奇荷蘭DJ Tiësto。

DJ生涯始於40年前

現年54歲的Tiësto生於荷蘭布里達,14歲便在學校擔任派對DJ,19歲在家鄉布里達的夜店獲得一個星期五晚的駐場機會,日間則在夜店對面的餐廳工作。在他駐場期間巧遇不少有名DJ,當中包括Gizmo,讓Tiësto有機會跟隨他們在家鄉以外的地方表演,自此展開他的DJ生涯。

1994年Tiësto簽約於廠牌Basic Beat並認識Arny Bink,在1997年二人便創立自家音樂廠牌Black Hole Recordings,發表以Trance為主的音樂。Tiësto憑著第一張合輯《Magik One: First Flight》便迅速建立知名度,兩大子廠牌「In Trance we Trust」和「Songbird」亦相繼成立,擴大Tiësto的音樂版圖以及在Trance音樂領域的影響力。

Tiësto曾以Trance音樂聞名,與荷蘭DJ Armin van Buuren組成過期間限定的Alibi,並推出單曲《Eternity》。

DJ界的第一人

直至千禧年代,Tiësto的知名度有增無減,不斷突破DJ的界限。2002年他舉行了” Tiësto Solo”,在沒有其他DJ或表演嘉賓下一人獨自演出了6小時。2003年他歷史性地成為第一位於大型場館舉行個人演出的DJ,當時的觀眾人數達2萬5千人,這個” Tiësto in Concert”成為電子音樂界史無前例的演出。2004年Tiësto更成為奧運開幕禮史上第一位現場演出的DJ。以上的成績讓Tiësto自2002年開始連續3年成為DJ Mag全球百大DJ排行榜的第1名。

早期Tiësto專注於Trance音樂的製作和推廣,推出過《In My Memory》、《Just Be》、《Elements of Life》和《Kaleidoscope》等專輯,當中的《Traffic》、《Elements of Life》等歌曲亦成為經典。Tiësto的音樂亦得到主流音樂界別的垂青,《Elements of Life》獲提名第50屆格林美獎最佳電子/舞曲專輯大獎。

Tiësto是第一位被邀請成為奧運開幕巡遊的表演DJ。其後Tiësto把當天的演出歌曲收錄於合輯《Parade of the Athletes》,當中包括8首為奧運度身訂造的全新曲目。

離開Trance的世界轉投流行EDM

然而,Tiësto在2010年代開始逐漸推出Trance以外的歌曲,例如2011年與Hardwell合作的《Zero 76》以及2012年與Showtek合作的《Hell Yeah!》。直至2014年,他推出了製作歷時2年半的專輯《A Town Called Paradise》,正式確立了音樂的新方向,離開Trance轉投EDM的世界,令不少追隨他多年的樂迷感到可惜甚至失望。

被問到箇中原因時,Tiësto表示作為一個Trance音樂人令他感到與世界有點不同步,好像沒有太多人關心Trance。同時,他很享受與新晉年輕音樂人交流,如果繼續局限在Trance的世界,則無法與新的音樂人連繫,亦不會成為他們的榜樣。因此,Tiësto為自己新的音樂方向感到期待和興奮。

隨著Tiësto的轉型,他獲得更多商業上的曝光和成就,2015年憑著為John Legend的《All of Me》所製作的Remix贏得第57屆格林美獎最佳重新混音大獎。同時他亦成為現今知名DJ例如Martin Garrix的啟蒙者及恩師,實踐了自己當日轉型的期望。Tiësto成為世界各大電子音樂節例如Ultra、Tomorrwland和Creamfields的領銜DJ,令各地電子音樂樂迷都有機會感受他的現場演出。

繼2017年的香港Creamfields,Tiësto再次獲邀來港擔任Creamfields電子音樂節的領銜DJ,為兩天的音樂節作結。

與Tiësto對談

在2023年的香港Creamfields,Tiësto便再此來港演出,為期兩天的音樂節以Tiësto的DJ Set作結。是次音樂節有幸與Tiësto作短暫的對談,感謝華納香港外語音樂與Creamfields Hong Kong主辦方的安排和協調。以下為當日訪問的節錄。

與Tiësto的訪談。

波盛:你啟發了很多知名電子音樂人例如Martin Garrix和Hardwell。對於能夠啟發電子音樂圈的新一代,你有什麼感受?

Tiësto:當中有很多樂趣,亦為他們感到驕傲。他們為自己開創了很好的事業。Hardwell和Martin Garrix也很出色。受我啟發的人我知道最少有十個人,他們也擁有很好的發展,我為他們感到驕傲。

波盛:我經常看到他們在訪問中提到受Tiësto啟發。實際上你為他們做了什麼事?

Tiësto:基本上是所有事情,由音樂的方向以至人生的建議。任何事他們也會致電給我,有時因為女朋友的問題,有時因為需要音樂上的建議,有時因為想共同完成一首歌,或者給我聆聽他們的新歌。所以是有關他們整個人生的事情。我就像他們的父親,正如別人叫我教父一樣。

波盛:過去你啟發了那麼多人,近年又有沒有哪一位音樂人或製作人同樣啟發了你去做你的音樂?

Tiësto:我經常被新晉DJ啟發,亦被其他音樂人啟發。當中包括Fred again..,我很喜歡他所做的事。我在疫情時開始聆聽他的音樂,我認為他所做的事很有啟發性,他的音樂很獨特,我相信他將會是下一位超級巨星。

波盛:無論是DJ、製作人或主音,你在選擇合作對象時有什麼準則?

Tiësto:沒有的。我的準則是當我聽到一些好東西,我就會希望與之合作,可能是某些音樂或某些主音。最近我認識了Delilah,她出現在Fred again..的專輯中,擁有很美麗的聲音。我與她在Instagram上傾談,跟她說我們應該一起做些音樂。事情一般就是這樣發生。

波盛:是什麼原因讓你的新專輯《DRIVE》走向更Housey和Groovy的風格﹖專輯的靈感是什麼?

Tiësto:我的生活態度就是我的靈感,包括我身邊的人,以及生命中所看到的事。你的音樂喜好會不斷改變,正如你的飲食習慣一樣。你可以喜愛一些食物一段長時間,然後某天認為夠了,渴望新的嘗試。這就是我現在製作音樂的方法。我很喜歡自己的DJ set因為它包含了一切。有些Trance、有些House、有些Drum and Bass。對,我可能會在今晚播放。

Tiësto最新專輯《DRIVE》

4月21日將會迎來Tiësto第7張錄音室專輯《DRIVE》。專輯收錄的曲目將會有12首,包括8首已推出和4首未推出的作品。專輯的名稱不難令人聯想到Tiësto的喜好之一,一級方程式賽車。在他而言,駕駛的樂趣在於速度,以及置身車中的自由。喜歡在車中聽著音樂的Tiësto,希望這張專輯仿如一趟旅程,同時亦象徵他人生的推動力(drive),為專輯賦予雙重意思。音樂風格上,Tiësto形容新專輯是一個全新方向,希望大力推崇House音樂,令歌曲偏向Housey和Groovy。

Tiësto第七張錄音室專輯《DRIVE》將於4月21日推出,當中收錄《The Business》和《The Motto》等多首大熱作品。

《The Business》

《The Business》是整張專輯最早面世的一首歌,早於2020年9月推出。數年前Tiësto在瑞典期間,被Demo中的歌詞”Let’s get down to business”所吸引。他形容疫情剛開始時,以為只會維持兩至三個月,這句歌詞恰好代表當時的狀態,可以呼喚大家準備回復正常。由於歌曲在2020年萬聖節前一個月推出,於事MV的概念便用上喪屍作為主軸,由Casey Frey擔當主角在影片跳著喪屍舞。《The Business》推出後在社交媒體Tik Tok爆紅,令Tiësto藉此獲得了一群年輕的粉絲。

《The Motto》

繼《The Business》和《Don’t Be Shy》,《The Motto》成為專輯第三首推出的單曲。當Tiësto收到vocal後,便圍繞它製作歌曲的音樂部份。完成後便邀請Ava Max合作擔任歌曲的主唱。兩人在此前並未見過面,但Tiësto一直很喜歡她的聲線,故此提出邀請。Ava Max收到歌曲後便為之著迷,尤其是她未曾嘗試過這類音樂。二人直至MV拍攝才正式見面,MV故事設定在20年代的美國,講述從未來穿越而來的Ava Max遇上大亨Tiësto。

《Hot In It》

專輯的第四首單曲《Hot In It》絕對是2022年夏天的大熱作品之一。其實Tiësto與Charli XCX一直都希望能夠合作,可惜經過多次嘗試卻未能促成。以往他們只是間接地合作過,包括Tiësto為Charli XCX在2014年的單曲《Break The Rules》製作Remix,直至2022年終於成事。Charli XCX在2022年的巡迴演出期間,抽空到候斯頓的錄音室錄製人聲部份。完成後Charli XCX在乘Uber回到表演場地的途中,更請司機在附近繞幾個圈,並在車中播放剛完成的錄音,好讓她可以立即享受這首歌曲。Tiësto亦形容Charli XCX的創作將Demo提升到另一層次,難怪歌曲能躋身Billboard’s Hot Dance/Electronic Song排行榜的前十位。

《Pump It Louder》

另一首在2022年推出的歌曲便是《Pump It Louder》,而這次的合作單位便是Black Eyed Peas。從歌曲名稱便能聯想這與Black Eyed Peas在2006年的大熱作品《Pump It》有關。這次Tiësto為《Pump It》重新製作一個新版本,保留了歌曲標誌性的段落。這段耳熟能詳的段落取樣自Dick Dale在1962年的作品《Misirlou》,曾出現在昆頓塔倫天奴的知名電影《Pulp Fiction》中。Tiësto表示作為will.i.am和Black Eyed Peas的支持者,能夠有這次合作是相當興奮的事。這個全新版本減慢了原曲的速度,加重了電子音樂的元素,令這個重製版本成為了音樂節令人為之瘋狂的歌曲。

專輯中4首未面世的歌曲

Tiësto的新專輯《DRIVE》尚有4首未正式推出的歌曲,當中包括與Freya Ridings合作的《Bet My Dollar》、與AR/CO合作的《Back Around》,以及與A Boogie wit da Hoodie合作的《Chills (LA Hills)》。Tiësto已曾在過往的DJ Set中放入《Bet My Dollar》,獲得現場樂迷熱烈的反應,相信其餘未面世的歌曲也不會令各位樂迷失望。