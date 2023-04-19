MC張天賦新歌《花海》唱出自身愛情觀　再邀Gigi張蔓姿做MV導演

MC張天賦以首次紅館演唱會及第二張個人大碟《This is MC》總結自己過去兩年的成長後，昨日（18/4）以新作品《花海》展開全新音樂計劃。新歌講述主角邂逅一名女子後對她念念不忘，並漸漸墮入迷戀她的一個「花海」，不能自拔，問到MC歌曲所講的同佢嘅愛情觀相似嗎？有冇一個對象可以去唱呢首歌？MC認真思考後表示：「目前嚟講應該係未有嘅，可能喺唱嘅時候憑空想像一個，不過的而且確我都覺得係同我嘅愛情觀都幾似嘅⋯⋯唔加以解釋！哈哈！」



MC新歌講述主角邂逅一名女子後對她念念不忘，並漸漸墮入迷戀她的一個「花海」。

今次《花海》MV找來Gigi張蔓姿做導演，更首次嘗試以手機拍攝MV片段，而今次更是二人第二次合作拍MV，因為MC覺得新歌很適合之前由Gigi執導的《Loser》MV風格，所以邀請她再度合作。問到今次MC最喜歡MV哪部份，從上年開始多了跳舞的MC自言最鍾意在房內跳舞的部份，「因為拍到有啲眼瞓啦，所以呢個環節的確令我醒一醒嘅！同埋我都好鍾意燈光嘅運用同場景設計。」MV中，MC被電視機裏面的女子迷住，問到佢有冇試過咁迷戀一個角色或者偶像？MC回憶話：「我好記得喺青春期嘅時候睇過一套電影叫《Yes Man》，入面個女主角其實都唔算係有太多我喜愛嘅元素，但係當時睇完呢套戲之後，確確實實因為呢個女主角而翻煲咗好多次，所以我都稱得上曾經有段時間迷過佢嘅！」講緊嘅係《乜都得先生》入面嘅Zooey Deschanel。

MC自爆「之後會有一首比較激昂啲，有啲似《小心地滑》嘅歌！」

今次找來Gordon Flanders創作新歌，MC談起合作由來：「好耐之前已經有聽過佢嘅歌，得知佢有寫歌畀洪嘉豪，於是我都親自邀請問佢可唔可以寫首輕鬆、輕快啲嘅R&B歌曲畀我，於是乎就有呢首歌嘅誕生！」MC亦透露由《花海》開始嘅全新計劃入面會玩不同風格、類型、心情、溫度嘅歌，更自爆「再之後會有一首比較激昂啲，有啲似《小心地滑》嘅歌！」

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