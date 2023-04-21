關心妍演唱會｜籌款超額完成助基層嚟睇騷　感激女兒懂事完成演出

歌手關心妍（Jade）今晚（20日）於紅館舉行慈善演唱會《Shine妍亮福音慈善演唱會》，接受訪問時，透露完成演唱會感覺非常夢幻，因在籌備的整個過程都非常大壓力：「要做呢件咁crazy嘅事，好多人都唔會睇好，但我覺得香港係一個好好嘅地方，好多人可能因為返工冇嚟睇，但係都有捐錢，今次都超額完成！」

Jade坦言能夠舉辦到一個慈善福音演唱會，感覺非常夢幻。（葉志明攝）

今次的慈善演唱會靠籌款，讓千多個低收入家庭能夠來紅館欣賞演唱會，而當中有很多人都未曾去過紅館。Jade透露原本籌款目標是70萬，但最終達到180萬，成績非常好：「我見到大家都嚟到，係一個神跡，如果將來我哋再搞，希望有啲基金係有錢可以支持吓我哋！」

今次Jade籌款超額完成。（葉志明攝）

提到今次Jade親自碌人情卡邀請不同歌手朋友前來擔任嘉賓，問到點樣還這個人情，Jade坦言非常感激：「係無私嘅奉獻，大家都係帶住上帝嘅愛，呢班Artist真係好唔一樣，佢哋唔會覺得自己係一個星，大家都唔會計較幾多錢，淨係話你叫我做乜就做乜。」另外亦好感激鄧萃雯一齊擔任創意總監。

另外，講到女兒心心上台唱歌非常淡定，Jade笑言都有問到女兒獨自上台驚唔驚：「句台詞臨瞓前又背，唱歌喺廁所又練，瞓覺又練，出嚟效果好OK，冇諗過佢會咁淡定，今次佢都知道係做乜，佢好乖，好多謝佢！（點樣獎勵佢？）應承咗佢食一餐，同埋帶佢去夾公仔！」