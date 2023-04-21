許志安新歌寄語傷痛過後重新振作　演繹站起來的力量面對傷痛

許志安繼《人與人之間》推出全新單曲《不枉》，是加盟環球唱片後推出的第二首作品。新歌由林若寧填詞，劉志遠編曲、Alvin Leong監製，而作曲人則是首次合作的小林製歌。許志安分享，這首歌對他有重大意義，他說：「這是充滿正面想法的一首歌，首歌對我意義很大。每個人面對過去都有不同想法，但最重要是能夠振作站起來，向前看繼續前行。雖然要得到這份力量需要一點時間，但我覺得正如歌詞最後一句所說，『你只要流淚過同樣可抹乾／再不怕往後看』透過眼淚去洗刷自己的感受。」

許志安繼《人與人之間》推出全新單曲《不枉》。

許志安與填詞人林若寧討論歌曲的方向，一開始就決定了以「眼淚」作題材，但後來安仔覺得「不枉」感覺更正面，他說：「雖然眼淚能夠直接表達感受，但『不枉』感覺更正面，人生數十年中，有很多事情匆匆就溜過，來不及感受。有時候回望過往，好好的尊重自己，去感受以往的情緒是值得的，因為人生只有一次，可以做到的就是用正面的態度跟自己說不枉。」他續說：「這段時間大家都面對著不同難題，希望有一天，如果大家經歷低潮時，有機會聽到這首歌，可以有振作的力量，我認為這是歌者最重要做的事。」安仔還透露，現時正忙於處理手頭上的新作品，5月更會到美國舉行演唱會，希望在不久將來可以在台上跟大家見面，與大家分享更多歌曲。

安仔還透露，現時正忙於處理手頭上的新作品。

《不枉》MV由林耀聲、馮素波主演，兩位好戲之人飾演母子，細膩演出牽引觀眾情緒。故事講述林耀聲年幼時經歷父母離異，孤身一人面對成長各樣課題，多年後父親病逝成了母子重逢的契機。心裡埋藏已久的裂痕再次浮現，母親試圖彌補缺口卻遭兒子回絕。轉眼一過，林耀聲已為人父，慢慢悟到血緣關係無法改變，但心態可以改變，與其執著在過去的傷痛，不如放手著眼當下，擁抱未來，最終三代同堂流露出釋懷的笑容，修補多年的缺口。