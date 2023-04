Paul Anka下月澳門開演唱會 將獻唱經典之作《My Way》《Diana》

西洋音樂經典巨匠即將首度來澳獻唱!憑藉《My Way》、《Diana》等多首名曲登上西洋音樂傳奇殿堂的加拿大情歌聖手保羅·安卡,將於2023年5月20日 (星期六) 登陸美獅美高梅內的美高梅劇院,帶來首首經典,句句動聽的【Paul Anka: The Greatest Hits, His Way in Macau】演唱會。作爲保羅·安卡這次世界巡演大中華區的唯一一站,美高梅劇院將以酷炫舞美及震撼視聽設備,傾情助力這位殿堂級歌手,引領觀眾穿越時空隧道,重溫昔日夢幻時光!

保羅·安卡是加拿大最著名的流行歌手之一。1957年,他以偶像身份橫空出道。其首支單曲《戴安娜》一鳴驚人,令保羅一躍成為排行榜冠軍新星。而這只是這位偉大音樂家的傳奇開端。憑藉演唱、作曲和製作方面的超群天賦與實力,他迅速成為流行音樂史上最具才華的傑出藝人之一,並與另一位永恆的偶像——“貓王”艾維斯·普雷斯利齊名。1968年,保羅·安卡為流行歌王弗蘭克·辛納特拉,譜寫了廣為流傳的經典之作《My Way》。正是這首歌曲,對日後流行音樂文化的發展產生了深遠影響。保羅的音樂歷經半個多世紀,其經典金曲至今還在通過他,以及其他翻唱者傳向世界的每個角落。這位樂壇常青樹將空降美高梅劇院,獻唱多首夢幻情歌,註定將為觀眾帶來一個難得又美妙的夜晚。

票務詳情

演出時間: 2023年5月20日(星期六) 晚上8點

演出場地: 美高梅劇院(澳門路氹體育館大馬路美獅美高梅)

美高梅官網 / 售票處票價:澳門幣880、1,680、2,280及3,980元

大麥網 票價: 人民幣 780、1,480、2,060及3,500元; 只接受人民幣

開票時間: 預售:2023年4月3日(星期一)早上11起

公開發售:2023年4月8日(星期六)早上11點 起

網上購票:https://www.tickets.mgm.mo/paul-anka-greatest-hits-2023

大麥網: https://detail.damai.cn/item.htm?id=709635155724

美高梅劇院票務查詢熱線:(853)8802 3833

美高梅劇院售票處開放時間:2023年4月1日(星期六) 至5月19日(星期五) 早上10點至晚上7點;5月20日(星期六) 早上10點至晚上10點