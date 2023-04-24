Jeffrey魏浚笙新mv絕密半裸出浴畫面 　與女主角大膽互攬送吻

作為2023年新人，Jeffrey魏浚笙第二首個人單曲《遺忘了初心的我們》日前正式派台，與第一首個人單曲《第一個迷》一樣，Jeffrey沒有唱片公司的支持，自資推出新歌和拍攝MV，今次製作費用更高達50萬。他表示：「在香港做歌手是一件不容易的事，我希望每首歌都能用美麗的畫面來詮釋。」為了讓製作團隊有足夠的資源，並為樂迷帶來更好的作品，Jeffrey在生活上慳住使，務求預留更多製作費，為樂迷帶有第二首個人單曲及MV，盡力為夢想付出。

Jeffrey在生活上慳住使，務求預留更多製作費。

MV中應導演要求加了不少情侶親密互動的情節，如擁吻、床上互攬和纏綿等。

MV早前終於YouTube首播，主題圍繞著「初心」。Jeffrey以歌曲表達了自己的寓意，呼籲大家一起尋回初心。MV以一段愛情故事作為引子，描述隨著時間的推移，戀人之間逐漸失去激情和浪漫，但我們要永遠記住初心，才能與另一半度過幸福的生活。今次MV的製作團隊全部來自電影班底，製作非常認真。正在忙於拍攝電影的Jeffrey戲接戲，利用了僅餘一天的空檔，直踩30小時無休息下完成MV拍攝，Jeffrey亦十分感謝製作團隊的配合和全力支持。MV中他不僅有靚仔的出浴畫面，還與女主角演繹了充滿電影感的愛情故事。從冷戰到回憶戀愛時的激情，再到同居時的甜蜜，一步一步尋回初心。

MV中應導演要求加了不少情侶親密互動的情節，如擁吻、床上互攬和纏綿等。

儘管Jeffrey在現實生活中已有穩定的女朋友，MV中應導演要求加了不少情侶親密互動的情節，如擁吻、床上互攬和纏綿等。被問及有否向女友「備案」，Jeffrey表示，大家都知道他的女朋友是工作夥伴，相處多年已建立信任。她都明白這是工作需要，加上拍攝過程中有共識和默契，所以不擔心對方會吃醋。Jeffrey認為在MV中表現的甜蜜感情，都是基於對女朋友的想像，所以情感是真實的。Jeffrey 更表示：「我希望睇完MV的朋友們，可以領悟到初心是維繫一段感情的基石，亦是我對25歲自己的寄語。人繼續長大，要記住做每一件事，都要抱住初心不變來繼續向前，就算一時遺忘了也不要怕，尋回初心就可以。」