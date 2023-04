DPR來港開騷粉絲扔Bra歡迎 Gareth T.除剩漁網背心騷肌

韓國兩大唱作人DPR Ian(Christian Yu)及DPR Live(洪多彬)今日(28日)於西九文化區竹翠公園舉行《VIVA PARADISE:AFTER THE APOCALYPSE》演唱會。先由本地歌手Derek Chan及Chinky Eyes打頭陣,分別演唱6首歌暖場。

Chunky Eyes做暖場嘉賓。(邱愛霖攝)

今次演唱會主角之一的Gareth T.(湯令山)、好友結他手范梓謙(Teddy)緊接出場,他先唱《How far》及《孤單》炒熱氣氛。及後他笑稱今日以寸頭出騷,與下一首歌《Buzz cut》不謀而合。Gareth T.又笑言獨自來看騷的歌迷已達到孤獨等級中的第三級,說畢後唱出《國際孤獨等級》。

Gareth T.除剩背心騷肌。(邱愛霖 攝)

其後Gareth T.演唱《Whole World》時全場大合唱及揮手,唱畢後他稱太熱,因而脫剩漁網背心,大騷手臂「老鼠仔」。

Gareth T.唱足11首歌。(邱愛霖攝)

DPR Live緊接Gareth T.出場,一口氣唱足三首歌,分別為《Legacy》、《Set it off》、《Out of control》。DPR Live感謝香港人的活力及能量,及後唱出大熱歌《Kiss me》。

DPR live及DPR Ian合唱《Boom》及《No blueberries》。(邱愛霖攝)

DPR Live再介紹DPR Ian出場,DPR Ian僅穿上西裝外套,大騷滿布紋身的胸肌、腹肌,兩人合唱《Boom》及《No Blueberries》,引來全場歡呼。及後DPR Ian脫下外套,裸露上半身演唱冧粉絲。期間有粉絲扔Bra上台,DPR Ian 拿起後尷尬地笑,並感謝粉絲熱情。

DPR Ian裸上身益粉絲。(邱愛霖攝)

演唱會來到尾聲,DPR Ian抒發感受稱入行前個性怕醜,曾考慮良久是否要入行,但因為得到粉絲支持才決定成為歌手。此時有粉絲舉起手機熒幕問「Can I be your dog?」DPR Ian笑稱或許可以,再有粉絲問「Can I be your cat?」Ian表示:「Why not!」及後唱出最後兩首歌《Nerves》和《Ballroom Extravaganza》。