林宥嘉紅館騷｜狂講廣東話冧樂迷　點唱環節有求必應全場High爆

林宥嘉（Yoga）相隔四年再來港開騷，今晚（28/4）起舉行一連三場的《idol 2023世界巡迴演唱會香港站》，吸引馮允謙、林家謙，「折骨Ben」趙祥誠等圈中人前來觀賞。為求演唱會完整呈現整體效果，大會呼籲觀眾不要攜帶發光應援物，包括熒光棒、熒光手環、頭飾、燈牌等等，而現場觀眾亦響應呼籲沒有亮起感援物。大會派發新版應援旗供樂迷，上面寫着「Only love can overflow black holes（唯有愛能滿溢出黑洞）」。



林宥嘉相隔四年再來港開騷。（陳順禎攝）

演唱會於晚上8時25分正式開騷，宥嘉自彈自彈自唱《一點點》揭開序幕，靚聲、動畫投影，加上燈光的配合，令樂迷極盡視聽享受。唱完四首歌後，宥嘉以廣東話向大家打招呼，又指自己的廣東話退步了。他笑言爸爸和媽媽也有到場，但他們卻聽不懂廣東話：「因為爸爸媽媽聽唔明廣東話，係好好嘅…藉口講多啲普通話」，他又希望可以與樂迷共度一個同笑、同哭的演唱會。

當唱至《自然醒》時，宥嘉更走近歌迷，拿起粉絲的電話自拍，全場隨即High爆企起身。（陳順禎攝）

全場隨即High爆企起身。（陳順禎攝）

除首唱新歌《我不是神，我只是平凡卻直拗愛著你的人》外，宥嘉又帶來另一新歌《白》，他表示這是一首很有意義、一首與你同在的歌：「有時小朋友看到一些照片，會問照片裏中是誰，那些是已經離開的親人或朋友，我會說他去了天堂。雖然生命中的摯愛離開，但心入面的愛還是在，這是一首很有意義的歌。」唱至《自然醒》時，他更走近歌迷，拿起粉絲的電話自拍，全場隨即High爆企起身。而當《如同悲傷被下載了兩次》的音樂響起時，熒幕播出網民對他的負評，包括「林宥嘉就是個渣男」、「林宥嘉這個小短腿」、「嘴巴怪怪的，感覺有點做作」等，他投入演唱讓樂迷非常感動。

樂迷極盡視聽享受。（陳順禎攝）

靚聲、動畫投影，加上燈光的配合，令樂迷極盡視聽享受。（陳順禎攝）

來到Encore部份，當然少不了獻唱街知巷聞的《說謊》，除全場大合唱外，宥嘉更特意為香港樂迷改歌詞，如「我好久沒來香港」，𠱁得大家非常開心，而觀眾熱烈的反應讓他不時以廣東話高呼：「我愛你哋呀！」愛錫粉絲的宥嘉兩度Encore後，更有求必應讓樂迷即場點唱，他一連唱出《歇斯底里》、《背影》、《殘酷月光》、《伯樂》、《心有林夕》、《耳朵》及《擁有》8首歌，唱足三小時到接近11時半，他以《少女》為演唱會頭場劃上圓滿句號。

林宥嘉寄語樂迷要天天開心，亦希望大家能和小朋友一樣容易滿足和開心。（陳順禎攝）

宥嘉指以前的他會追求成績，但現時會享受生活，珍惜擁有的。（陳順禎攝）

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