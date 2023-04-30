林宥嘉演唱會｜林家謙擔任尾場嘉賓 合唱《瑪利晚安了》《飛》

今晚（4/30）日林宥嘉（Yoga）舉行《idol 2023世界巡迴演唱會香港站》尾場演唱會，演唱會去到中段，Yoga分享感受，表示自己這三四年也面臨一些挑戰與困難，中途轉換廣東話講「後生仔」，其實Yoga是想勉勵歌迷，他說：「很奇怪，我經常在思考到底人生的意義是什麼？我想跟大家分享一些事情，我要跟大家分享好重要的事情—分擔，互相分擔，和你伴侶、和你的朋友、你的兄弟，今天我要和你分享分擔的重要。」Yoga隨即邀請林家謙登場，現場歌迷為之瘋狂，兩位唱得之人共同合唱《瑪利晚安了》、《飛》。

兩位唱得之人共同合唱《瑪利晚安了》、《飛》，歌迷即聽出耳油。（葉志明攝）

作為尾場嘉賓的林家謙，除了唱歌外亦帶了禮物送給Yoga，讓Yoga嚇了一跳，家謙隨即送出一盒巧克力，盒上更寫了對Yoga的鼓勵說話，家謙表示「朱古力用普通話翻譯過來就是「祝鼓勵嘛。」Yoga同廣東話笑言：「你睇吓好鬼馬！」家謙在台上明顯有些拘謹，想快點繼續唱歌，不過Yoga卻不放過他揚言「睇吓講到幾耐」，兩人邊說邊笑忽然提到Tyson yoshi，事關Yoga知道家謙演唱會邀請了Tyson yoshi作嘉賓，用廣東話笑稱Tyson yoshi樣子「好惡」，佩服家謙能夠與對方能聊得那麼開心，逗得台下歌迷哈哈大笑。

作為尾場嘉賓的林家謙，亦有帶來一盒「朱古力」作為禮物送給Yoga。（葉志明攝）