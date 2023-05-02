肥仔新歌邀Win Win助陣勁歌熱舞　自肥與Candy@COLLAR有感情戲？

久未推出快歌的ERROR隊長Fatboy肥仔（梁業）最新派台作品《Phat N Fresh》以又型又充滿新鮮感的方式炮製MV，而且更找來Win Win（楊安妮）及Candy@COLLAR（王家晴）助陣，勁有睇頭！



肥仔推出最新派台作品《Phat N Fresh》。

一直以來肥仔個人的Solo作品多是慢歌，但有感大家都很喜歡看他跳舞，所以最新派台作品《Phat N Fresh》便是一首節奏澎湃的跳唱作品，而歌名中的「Phat」，除了有有型的意思外，更是取其名字的諧音「Fat」，他笑言：「又有型又Fresh，即係我囉！」而MV更加入大量的跳舞場面，他透露自己參考了韓國男團Seventeen的MV：「我參考咗Seventeen分隊BSS《Fighting》MV，覺得佢哋嘅Concept同玩法好適合我，既可以呈現跳舞又有戲份，所以《Phat N Fresh》裏面都有一個景，包含超級市場、遊樂場同Gym房，當一班人跳舞嘅畫面，就會睇到成個景有幾靚！」整個廠景極具心思又揼本，例如超級市場內擺放了印有肥仔嘜頭的穀物早餐及柔順劑，遊樂場裡又有1:1的搖搖板、氹氹轉，而整個廠景的中心更有超巨大熊Bear Bear公仔，再加上繽紛的用色及劇情，令MV畫面濃罩著愉快的氛圍。

肥仔大讚Win Win相當跳得。

他自言今次是一個自肥的MV，他與Candy會有「感情戲」，至於劇情內容，就要睇過MV才知道，至於跳舞部份，他特別找來Win Win一齊玩：「香港女Artists跳得勁嘅，Win Win係其中之一，所以一定要搵佢！今年都想同佢做一啲Project，因為同佢幾啱玩，一齊合作多啲玩多啲，呈現俾大家睇，我哋覺得好睇嘅舞蹈係乜嘢。」兩個都是跳得之人，今次《Phat N Fresh》可有將舞蹈動作難度提高？「唔係隻舞有幾難，因為怕大家想跟住跳跟唔到，所以反而諗心思位，一啲Signature Move，再加心思，放喺畫面走位，等大家睇得開心過癮。」今次Win Win參與MV拍攝，她說自己未諗過酬勞問題，更說貼錢都會跳：「肥仔係我嘅大恩人、大前輩，出到聲一定會幫，諗都冇諗，冇錢或者貼錢都會跳。」Fatboy聽罷即道：「唔會要你貼錢！對住佢唔敢話俾幾多酬勞，但佢鍾意條褲咪送俾佢。」

Candy非常用心排練，得到肥仔大讚有進步。

今次新歌有資深排舞師Ocean負責排舞，肥仔並未擔心舞步好唔好睇，他反而擔心Candy較難上手，不過COLLAR經理人Wing曾對Fatboy說：「啱喇，迫佢跳多啲！」就因為這一句，Candy非常落力排練，肥仔都大讚她大有進步：「Candy都好勤力，有段Dance Break，開頭都有問會唔會覺得太難跳，可以選擇跳唔跳，但Candy最終揀咗跳，咁佢就要自己攞條命出嚟！不過有難度先有挑戰，留喺Comfort Zone冇意思。」Candy自己都認同表示：「係呀，而家跳到都幾開心。」肥仔亦感激Candy即使中途有不適仍繼續頂落去跳到最尾，直言要給對方120分！