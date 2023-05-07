專訪︱保錡@ERROR靠跑步學識堅持同自律　深明「資質不夠少說話」

ERROR成員吳保錡（Poki）今年推出的第一首派台歌《Echo My Heart》找來《幪面超人》音樂班底作曲和編曲，對於自幼已是動漫迷的他來說，絕對是成就解鎖，專訪期間更難掩興奮談得眉飛色舞。新歌靈感源自於年頭參加的渣打馬拉松，看到賽道上，不論是男男女女、公公婆婆，都各自努力地向前跑，令他反思人生就如跑步一樣，中途或感氣餒、甚至想放棄，但只有堅持向前衝，方可到達終點。歌詞的一句「資質不夠少說話」是提醒，亦是警惕，正如Poki所說：「做人唔好畀咁多原因同藉口自己，資質唔夠咪努力去做...人哋一開始可能睇你唔起，但你可以用努力改變自己，令人哋睇得起你。」



Poki新歌《Echo My Heart》找來《幪面超人》音樂班底作曲和編曲，對於自幼已是動漫迷的他來說，絕對是成就解鎖。（葉志明攝）

參加渣馬成新歌靈感 每天練跑學到堅持和自律

年頭膽粗粗報名參加渣打馬拉松，在賽道上反思人生，繼而成為新歌的靈感來源。不過對Poki來說，最大的收穫一定是遇到周潤發：「撞到發哥係令我覺得一定要堅持跑步，到發哥呢個年紀仲堅持跑緊，同埋你都唔係快佢好多。唔係嘛...你得32歲人，不如你認真啲練，本身都鍾意運動，對自己係一個提示」。每天練跑，學到的是堅持，還有自律，亦令Poki重拾對做運動的夢想：「我開始係踢波先，18歲我決定放棄唔踢波，因為嗰時同甲組球員練波，佢哋真係勁我好多，我知道自己同人哋相差太遠，就放棄咁。到今日，我用第二個夢想追返第一個夢想，用娛樂圈呢個夢，追返想做運動呢個夢。」

Poki直言希望可以參加「發哥跑步團」。（葉志明攝）

問到最想邀請ERROR哪位兄弟一同跑步時，Poki竟指全部都唔好：「其實都幾辛苦，建議佢哋未有心理準備就唔好做。啲人成日話練大隻好簡單，兩個月搞得掂，我求下佢兩個月搞掂俾我睇，原來係好難。我而家身形開始好少少，都係用咗成年時間，如果唔係好似我咁黐線，你咁樣跑係幾辛苦嘅事，啲肌肉真係會好痛。」他坦言經歷過亂跑導致受傷的階段，建議想開始跑步的朋友先跑一個月，覺得有興趣後就到跑會學習正確跑姿。

Poki指全憑監製Jason Kui，才促成今次與《幪面超人》音樂班底合作。（葉志明攝）

資質不夠少說話 努力令人睇得起自己

《Echo My Heart》由Jason Kui監製、鍾説填詞，並由《幪面超人》音樂班底作曲和編曲。對於自幼已經是動漫迷的Poki來說，絕對是成就解鎖，他興奮說：「好感恩，人哋竟然話可以幫你做呢首歌。因為日本人要聽咗你作品，覺得O唔OK先，佢哋唔係為錢生存，佢哋為作品生存。佢哋肯，又會DM我同我傾偈，又會Share返去佢自己Instagram度，嗰件事令到我都開心，有呢個作品我都Proud of自己。」

歌詞的一句「資質不夠少說話」更加是道出他的心聲，是提醒、亦是警惕：「做人唔好畀咁多原因同藉口自己，資質唔夠咪努力去做。唔係個個都係天才，天才喺呢個世界佔好少，最後嗰啲都係努力嘅天才...努力可以改變好多嘢，人哋一開始可能睇你唔起，但你可以用努力改變自己，令到人哋睇得起你。」自問資質未夠嗎？他坦言：「學嘢好快，但絕對唔係天資聰敏，我唔會無師自通，要教咗我先可以自己領略。」

Poki透露將會有野佬XPoki版《Echo My Heart》。（葉志明攝）

2023年只專注兩件事

Poki平日總給人搞笑的形象，但談起音樂以及來年工作大計時卻份外認真。經歷過超級忙碌的新人年後，他明白到做人不能夠貪心，否則所有事情只會「半桶水」：「唔可以再諗咩都要去做，要諗自己係咪真係要去做，或者享唔享受去做。如果咩都要去做，件事唔好睇之餘，又令到自己超攰。」

2023年，他想專注的只有兩件事，第一是跑步上有成績，第二是有多些出騷機會：「出咗4首歌但好少出騷經驗，好似出咗首歌就完咗，希望接多啲音樂騷，大大少少嘅都想做，吸收多啲舞台上嘅經驗，做一個舞台表演嘅人。想試下踏入歌手範圍，唔係做首歌出嚟淨係畀Fans聽，有啲唔聽嘅人，睇咗你Live Show，覺得OK吸引咗佢，我會想咁。」

經歷過超級忙碌的新人年後，他明白到做人不能夠貪心，否則所有事情只會「半桶水」。（葉志明攝）

訪問期間，Poki總會不期然唱出「廟街歌王」尹光的歌，「雪姑七友七個小矮人，雪姑七友七個齊齊同埋訓」、「Holland Bank Cheque，Holland Bank Cheque，錫你信你愛你直情戇居」。他直言是尹光忠粉，更希望有機會跟對方合作：「我哋一齊由『廟街歌王』變『九龍灣歌神』，覺得今次一定得！我唱歌，加埋你嘅Rap，簡直係天才之合。」雖然由細聽尹光的歌大，不過他的啟蒙老師卻是古巨基和吳浩康，更於訪問尾聲情深唱出《必殺技》作結，真係搞笑又得，情深款款又得，得咗！

Makeup：Cori Wong @Annie G. Chan Makeup Centre

Hair：Harris Lai @CHIC Private I salon

Outfit：Feng Chen Wang , Giuseppe Zanotti

場地：Pier 1929

Poki平日總給人搞笑的形象，但談起音樂以及來年工作大計時卻份外認真。（葉志明攝）

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