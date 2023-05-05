鄭秀文下周推新歌《致我們的夢想》　邀Jeffery魏浚笙破天荒合唱

相隔4年鄭秀文終於宣布推出第11次個人紅館演唱會，繼2019年《FOLLOWMi 鄭秀文世界巡迴演唱會》後，今年7月舉行一連8場《You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會香港站2023》，優先訂票在即Sammi率先公布當日推出演唱會主題曲《致我們的夢想》，找來今年新人魏浚笙（Jeffrey）合作﹗

Sammi鄭秀文下周推出演唱會主題曲《致我們的夢想》，找來今年新人魏浚笙（Jeffrey）合作﹗（IG：@sammi_chengsauman）

Sammi在IG公開兩人的單曲照留言「這首歌邀請了Jeffery唱rap的部份，謝謝jeffery和jeffery團隊接受Mi的邀請😊大家一起工作的過程非常開心」又透露心聲：「也許，50歲的Mi就是一個人版，在重重的困難中抵達了夢想。夢想是一種巨動力，它驅使我們可以忍受一切困難，攔阻和不被理解的嘲笑（嘲諷）。不要緊，只要我們心中鎖緊夢想而努力。當有天我們抵達夢想，就能在夢想之橋，好好狂歡，好好相擁，喜極而泣。一直深信，夢想是屬於任何年齡和任何人。小孩、少年、青年、中年、老年，都有權利追夢。當旁人笑你在發白日夢，你就默默努力耕耘和付出，讓夢想成真。這一首新歌送給天下間所有心中有夢想的人。」此曲會在下星期一（8日）於叱咤首播，同日傍晚6時首播MV，9日起在各大音樂平台上架。

鄭秀文即將於7月舉行8場紅館演唱會。

Sammi鄭秀文下周推出演唱會主題曲《致我們的夢想》。（IG：@sammi_chengsauman）