十大中文金曲｜MIRROR奪六獎全體缺席　姜濤閃現4秒李志剛嫌少

港台舉辦的《廣播九十五周年 十大中文金曲》頒獎音樂會，今（6日）假紅館舉行，雖然人氣男子組合MIRROR因工作在身而未能出席，不過亦獲得多個獎項。其中，兩位成員柳應廷（Jer）同姜濤奪得「十大優秀流行歌手大獎」，雖然未能親自拿獎，但Jer則透過錄影講出得獎感受：「好開心可以攞到呢個優秀流行歌手大獎，多謝港台多謝公司同埋多謝一路以嚟支持我嘅歌嘅咁多位fans朋友，仲有幕後嘅製作團隊。」短短不夠15秒的隔空現身，已經令在場不少粉絲歡呼。

Jer奪得十大優秀流行歌手大獎。（影片截圖）

另外，MIRROR除了奪得最佳組合獎金獎之外，Ian陳卓賢的《留一天與你喘息》及姜濤的《We All Are》同樣奪得「十大中文金曲」，人氣王姜濤對於獲得獎項大表開心，隔空現身約 4秒講出感受，已經令大批粉絲叫聲不斷：「好多謝港台頒呢個獎俾我哋，亦都好開心咁多人支持我哋，我哋會繼續努力。」連主持人李志剛對於他的短暫現身都表示：「係咪短咗少少？係咪短咗少少呢？」疑自覺失言後就立即補說:「可能趕住拍戲 。」

算一算，MIRROR除以上五個獎，再加埋Jeremy李駿傑奪「最有前途男新人」銀獎，MIRROR一共奪得六個大獎。

姜濤只閃現約4秒。（影片截圖）