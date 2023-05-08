AK拗柴忍痛完成演出　Anson Lo肉麻回應姜濤：Love you too, man

ViuTV音樂頒獎典禮《Chill Club 推介榜年度推介 22/23》昨晚（7/5）在亞洲國際博覽館舉行，MIRROR合共奪得7個獎項，但AK則未有於活動後現身接受傳媒訪問。Lokman解釋是因為他跳唱《RUMOURS》時拗柴受傷，所以先行回家休息：「未知使唔使去醫院，俾佢返屋企唞唞，睇下聽日點先。」他續指表演時不知道AK受傷，直至落台時見到他趷下趷下才知道。Jeremy透露AK唱第一句Solo時已受傷，但忍痛堅持演出，非常專業。



AK跳唱《RUMOURS》時拗柴受傷，故未有於活動後現身接受傳媒訪問。（葉志明攝）

奪得新人金獎的Jeremy表示是圓滿的新人年，再次感謝音樂團隊之餘，亦承諾會帶更多好作品給樂迷。而奪得唱作人銀獎及男歌手銅獎的Ian說很開心大家會身體力行投票支持自己：「回報佢哋就係做多啲好嘅作品出嚟」，而第二次奪男歌手銅獎的他更笑言：「冇進步呀，要努力啲。」

Jeremy奪新人金獎。（葉志明攝）

Ian奪得唱作人銀獎及男歌手銅獎。（葉志明攝）

姜濤奪得男歌手銀獎，他坦言很感恩：「今年發生咁多事，有獎係諗唔到，有心理準備要重新開始，有獎梗係開心，希望大家繼續指點我哋。」談到於台上逐一向11位兄弟示愛，姜濤透露是突然有感而發：「其實想講好耐，但平時唔會特登話同你講啲嘢咁樣。」獲姜濤高呼「I Love You」的Anson Lo笑言感到好肉麻，更回應：「Love you too, man」。縱然外間經常拿他們作比較，但亦無損二人間的兄弟情，Anson Lo指會與姜濤一同笑對閒言。

姜濤奪得男歌手銀獎，並於台上逐一向11位兄弟示愛。（葉志明攝）

Anson Lo肉麻回應姜濤：「Love you too, man」。（葉志明攝）

而奪得男歌手金獎的Anson Lo於台上發表得獎感言時講到眼濕濕，他表示非常感動，獎項更加是對家人的成績表：「近排少咗同Daddy、媽咪食飯，開始有啲怨言，佢哋睇緊電視機，應該會好proud of自己。頭先一完落台就打畀媽咪…好少聽媽咪喊，大家一齊喺電話，佢又喊，我又喊，而家個人有啲不冷靜。」