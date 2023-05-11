容祖兒相隔四年終在港開騷　宣布7月於演藝學院舉行33場演唱會

天后容祖兒（Joey）於2017年在香港演藝學院舉行的17場《My Secret Live》Side Track演唱會好評如潮，樂迷等足6年終等到Part 2的到來。Joey今日（11/5）在社交平台公布有關消息，宣布將由7月13日起，重臨香港演藝學院歌劇院舉行合共33場的《My Secret Live: ANOTHER SIDE》演唱會，亦是她繼2019年的《Pretty Crazy 容祖兒演唱會》後，相隔四年再在香港開騷。



容祖兒於2017年舉行的17場《My Secret Live》Side Track演唱會好評如潮。（資料圖片）

樂迷等足6年終等到Part 2的到來。（資料圖片）

她寫着：「闊別六年，JY X KP X HH X AF，演藝學院F4再次為大家呈獻嘅MY SECRET LIVE終於回來了，唔知大家有幾掛住我，但係我選擇咗用呢33晚嘅演出，同大家分享我所有嘅心聲，有好多朋友問做咁多場有冇得休息？搞唔搞得掂㗎？我就話做自己最鍾意嘅事，係唔會辛苦㗎。況且呢個場地意味着最親密、最好朋友、最愛、最好時光，上次有我最鍾意嘅萬家燈火，花海，大風吹，有我嘅屋企隻豆豆，有我好X你，有sidetrack大合唱，今次又係啲咩？我自己也期待。好吧，除了搶飛，也是時候諗吓想聽邊首滄海遺珠都嚟得切㗎！激動」。據知內部認購已全部爆滿，樂迷們記得較定鬧鐘搶飛啦。另外，不少網民紛紛留言表示期待，亦興奮地寫下想聽的曲目：「只知要『飛』」、「聽到好消息興奮到瞓唔着」、「想聽圓謊、最後勝利、借過、出色、貪慕虛榮，摩登時代 」。