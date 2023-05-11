Nowhere Boys新歌邀張達明馮素波客串MV　設宣傳車傳遞快樂訊息

Nowhere Boys全新作品《我們的移動城堡》，不單邀請了演藝界前輩張達明、馮素波拍攝MV，還有靚太Evelyn蔡穎恩擔當女主角，輕快的曲目，用音樂將快樂傳遞，Nowhere Boys更由即日起一連四日，展開「移動音樂城堡」宣傳企劃，附設巨型LED熒幕的宣傳車，將會播放《我們的移動城堡》MV走勻全香港，用音樂，令世界變得更美。

Nowhere Boys新歌邀張達明馮素波客串MV。

仲有Evelyn蔡穎恩。

擅長Cinematic Rock（電影式搖滾）的香港樂隊Nowhere Boys，以電影故事啟發創作靈感，而他們的全新派台作品《我們的移動城堡》亦不例外。樂隊小提琴手漁佬說：「平時我哋造好嘅DEMO會起個題，呢首歌叫『Happy Song』，因為曲風好開心，未有歌詞、未有整個內容方向，已經俾人一種好雀躍嘅感覺，歌詞係講我哋喺一個會郁嘅城堡入面周圍走，但只要我哋齊人，去到邊度，都係屋企。」

全新派台作品《我們的移動城堡》充滿電影式搖滾。

今次MV想做到一種日本動畫氣氛出來。

旁邊的樂隊主音Van補充說：「我哋想個MV做到一種日本動畫氣氛出來，所以將呢個構思同MV導演講，佢同樣諗到宮崎駿嘅《哈爾移動城堡》，因為故事係講一個小妹妹俾人施咗魔法，變成老婆婆，所以我哋MV裡面，會有老中青三個唔同年齡階段嘅角色出現。」

由Nowhere Boys鼓手Nate與Evelyn蔡穎恩擔任男、女主角，除了有兩位小童星演繹他們的童年戲份，年老階段還特意請來演藝界前輩張達明、馮素波客串座陣。

由Nowhere Boys鼓手Nate與Evelyn蔡穎恩擔任男、女主角，除了有兩位小童星演繹他們的童年戲份，年老階段還特意請來演藝界前輩張達明、馮素波客串座陣。

今次MV，由Nowhere Boys鼓手Nate與Evelyn蔡穎恩擔任男、女主角，除了有兩位小童星演繹他們的童年戲份，年老階段還特意請來演藝界前輩張達明、馮素波客串座陣。MV故事分開兩條主線，年老的達明哥，偶然在拾荒時執到結他與咪，音樂讓他快樂，令達明哥轉眼間變成年青的Nate，甚至反老還童，變成肥嘟嘟的小男孩。至於Evelyn，因為經常不快樂，令她瞬間變成馮素波，幸有童年版的Nate陪伴傳遞快樂，馮素波才得以變成活潑小女孩。

雖然只是MV拍攝，但對Evelyn來說，絕對是演技大考驗，她解釋說：「因為故事講我一直好唔開心，所以衣著打扮係全藍色，我仲要好崩潰咁喊，但首歌我聽過，明明係好開心，但導演就用咗另一個手法去表達。」可能Evelyn演得實在太投入，剛到現場準備埋位的Nate，被她的舉動嚇了一跳，他說：「我幾驚你有事，仲諗住過嚟問候你，你真係演得好勁。」

達明哥笑言整天與Nowhere Boys在一起拍攝，心境也變得年輕。

達明哥笑言整天與Nowhere Boys在一起拍攝，心境也變得年輕。

至於客串MV的達明哥，笑言整天與Nowhere Boys在一起拍攝，心境也變得年輕，他說：「我後生都鍾意夾Band，最緊要係佢哋創作好嘅歌、同埋有特色嘅故事，今次合作好愉快，見到佢哋現場夾Band，好投入，我感覺到自己後生咗十幾年。」身為後輩的Nate和Van，連聲答謝達明哥參與之外，更小粉絲上身，表示看過對方無數作品，對他在多套電影中扮演「皇上」印象深刻，今日終於可以見到達明哥真人，就像他們的新歌《我們的移動城堡》一樣，令Nowhere Boys五子充滿著很多快樂回憶。

除此之外，Nowhere Boys更會在本周啟動「移動音樂城堡」音樂宣傳企劃，一架特設巨型LED熒光幕、不斷播放《我們的移動城堡》MV的大型宣傳車，會在今個星期四、五（五月十一及十二日），遊走各區，將歡樂的歌聲帶到大街小巷，而Nowhere Boys五子，更會在今個星期六、日（十三、十四日），以「移動音樂城堡」宣傳車作為舞台，到中環、尖沙咀、荃灣等地舉行音樂會，現場演繹新歌《我們的移動城堡》，傳遞快樂訊息。