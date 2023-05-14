專訪｜菊梓喬自爆入行曾經歷低潮靠洗碗發洩：有啲嘢真係唔想做

菊梓喬（Hana）即將迎來第三個個人演唱會，自言為了一改「沉悶」的形象，決定來個大蛻變。無論歌曲編排及造型方面都來個大反轉，給大家新衝擊之餘，希望大家能重新認識真實的自己。回顧出道的7年，Hana得到大量工作機會，更成為「劇集歌王后」，但原來同好多打工仔一樣，Hana都曾經陷入低潮，靠著「食得鹹魚抵得渴」這句話捱下去。



採訪、攢文：關穎賢

攝影：葉志明



Hana即將舉行第三個個人演唱會。（葉志明攝）

預告演唱會有性感演出

積極準備第三個演唱會的Hana透露今次會作出極大反差的改變，造型及表演上都會令大家有耳目一新的感覺，擁有極多慘情歌的她更自嘲：「首首都咁慘，所以想用一啲表演嘅模式去令慘歌唔一定要唔開心，有好多歌會重編過。」至於如何為觀眾帶來新衝擊，Hana預告服裝方面會有機關，亦會作大膽的性感演出。

提到距離對上一次演唱會已有4年多，Hana直言唔想悶親人，所以想透過歌曲來呈現最真實的自己：「我其實好想大家重新認識我，睇過2019年演唱會嘅朋友都會覺得我淨係企喺度唱唔郁，但我今次唔會再畀大家呢種感覺。」

Hana指演唱會造型及表演上都會令大家有耳目一新的感覺。（葉志明攝）

盼重新出發 讓大家重新認識真實的自己

Hana初出道時得到大量工作機會，更成為「劇集歌王后」，對此Hana坦言排山倒海的工作確實是令自己有點吃不消，甚至陷入迷失之中：「都唔記得做過咩，唱緊咩歌，有少少太密，我未好好享受到每一首歌，呢個係唯一我覺得遺憾。」當然有工作好過冇嘢做，所以Hana就趁疫情期間好好休息，重新思考自己對工作上的目標。

問到會看7年前的自己，現時心態上有什麼改變？Hana指自己一向都喜歡跟著計劃走，但無奈計劃趕不上變化：「新人嘅時候乜都做，你叫做咩都做做做，你叫我講咩我都講。依家係已經唔會再有咁多限制，可以做返多啲自己。（會覺得冇咗自己？）靜止嘅時候先聽返好多大家對我嘅印象，有好有唔好，有好多人都話我好Cool，我唔係囉，只係有時候係形象。我喺音樂上好難帶到我自己畀大家睇。所以嚟緊做新嘅歌或者任何工作，好想大家重新認識我，可能好多人都未認識我添，我覺得咁樣仲好！」

Hana希望大家在接下來的時間能重新認識真實的自己。（葉志明攝）

曾歷低潮 呻：有啲嘢唔想做

Hana的音樂路看似平坦，但原來都曾遇上過低潮或者自我掙扎的時候，只能靠洗碗做家務來發洩：「我唔講咋嘛，覺得呢啲無需要講，講係冇用，你又唔可以怪人，又唔可以怪自己。（係工作上嘅嘢？）有時工作裡面有啲嘢真係唔想做，但係一句食得鹹魚抵得渴，就完咗喇。咁可以點？但又係真，每個行業都係咁，一係就唔好做。 每份工都係咁，咁咪繼續做，做到有一日到大家認可你嘅時候，就會有一定嘅話事權，就可以做一啲自己想做嘅嘢。」

問到如果擁有話事權，最想做咩？Hana直言：「所有嘢都可以畀意見，一件衫、髮型、一個妝，唔使做咗出嚟人哋鬧、人哋話都係自己做出嚟，而唔係人哋逼你做，有時做咗出嚟比人鬧，會覺得好無辜。如果係自己做嘅，我就會知道點樣去改進，但有啲嘢我改唔到， 控制唔到，我就會變得好無奈。」

Hana最想在工作上有屬於自己的話事權。（葉志明攝）

看淡愛情 但求簡單愛

工作方面Hana希望能重新出發，感情方面大家都很好奇Hana與吳卓羲撲朔迷離的關係。Hana搞笑指自己入行以來都甚少緋聞才會令外界那麼關注，但其實自己屬於絕緣體，認為對於愛情只能抱隨緣的態度。提到男方曾於內地綜藝節目上多次自稱單身，Hana即搞笑說：「恭喜佢！」

感情方面大家都很好奇Hana與吳卓羲撲朔迷離的關係。（資料圖片）

至於擇偶條件，Hana只想簡簡單單：「愛情又好友情又好，其實真實就已經好好，唔係一啲需要耍手段、機心，或者謊言嘅人，無論係咪圈中人都好，對我真就好。」更盼望自己能想林志玲一樣終有日能覓得遲來的愛情。