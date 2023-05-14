電音介紹｜專訪本地全球百大夜店Boomerang

蘭桂坊一直是香港夜生活的代名詞，酒吧和夜店林立。最為人熟悉的便是自80年代開始活躍的「蘭桂坊之父」盛智文。但若要考究，蘭桂坊的文化能追溯至七十年代末的Disco年代。由於當時美國電影《Saturday Night Fever》掀起了全球Disco風潮，連卡佛總監的次子Gordon Huthart在當時的蘭桂坊創辦了俗稱「DD」的傳奇夜店Disco Disco，為香港的夜店歷史長河揭開序幕。

Disco Disco（DD）由連卡佛總監的次子Gordon Huthart在1978年與DJ Andrew Bull於蘭桂坊開設，香港明星如陳百強曾是DD的常客。舊址後來亦成了另一著名夜店Volar。

衝出國際的蘭桂坊夜店

昔日蘭桂坊一帶出現過不少為人熟知的夜店，例如Sugar、Beijing、Levels，還有曾被命名為側田歌曲名稱的Volar等。世代交替下，今天則由例如Space、Sound Department和Zeus等名字繼承香港夜生活的衣鉢，而當中更有一個名字比想像中走得更遠，就是坐落於LKF Tower地舖、前身為Hard Rock Café的Boomerang。

Boomerang坐落於LKF Tower地舖，屬蘭桂坊連帶上方雲咸街在內的整個酒吧區的中心地帶。

Boomerang在過去兩年皆登上DJ Mag全球百大夜店排行榜，名次亦從2021年的第98位躍升至2022年的第72位，被DJ Mag形容為香港夜生活的新定義（the new definition of Hong Kong night-lifestyle）。趁著2023年的最新排名公佈前夕，跟大家深入了解這間坐落於香港蘭桂坊的全球百大夜店

Boomerang連續2年登上DJ Mag全球百大夜店排行榜，被形容為「香港夜生活的新定義」。

疫情中誕生的Boomerang

2020年疫情肆虐，娛樂事業大受打擊，但種種的「危」在Boomerang一眾幕後主腦眼中，卻是絕佳的機會。經過半年時間的籌備，Boomerang於2020年的萬聖節正式誕生。

幾位獨具慧眼的夜店主腦除了有縱橫蘭桂坊多年的Privé Group創辦人John Rana、專職對外事務與全球音樂品牌接洽的Marcus、將大數據與數學模型應用於夜店營運的前銀行家Wilson，還有這次代表Boomerang接受訪問、曾為超過50位百大DJ作擔任預熱DJ、在超過3間全球百大夜店擔任過駐場DJ的Karlie。

Karlie早前在全球百大夜店第40位的台北WAVE CLUB，為Ultra Taiwan的官方Pre-Party擔任領銜DJ。

Karlie擁有多重身份，她同時是Boomerang的駐場DJ，表演以外的時間她則在夜店打點一切，屬於四大主腦中最前線的一員，但她卻形容自己更像一個Project Manager（項目經理）。「我嘅工作基本上係by task嘅，突然間彈出嚟就做。由有Boomerang開始就已經當佢係一個project，每一樣嘢只不過係一個大project細分出嚟嘅小project，一路行落去都係咁。即係例如話會唔會同啲咩festival合作呀，見啲咩人呀，都當係一個project咁去做。」

Karlie除了是Boomerang的四大主腦之一，亦是夜店駐場DJ，經常站在最前線與客人接觸。

第一天就以國際級夜店為目標

Karlie口中的這個project，在過去兩年皆登上DJ Mag全球百大夜店排行榜。原來Boomerang的開業，正正以此國際排行榜為目標。由於Karlie曾到不同地方工作，體驗過全球百大夜店的質素，因此希望香港人也能享有如此待遇。「當初有Boomerang嘅時候我就心諗，我覺得香港係應該要有一間咁樣quality或者咁樣level嘅club，香港人係值得擁有㗎。所以由未有間club之前我哋已經係plan咗我哋要做百大DJ，同埋未有間club之前我已經係plan咗我要話畀人聽百大夜店係點樣嘅一樣嘢。」

能夠進入DJ Mag百大夜店排行榜的投票階段，據說要在不同環節達標。由團隊背景，到夜店場地的燈光設計，以至表演單位的邀約清單，還有未來的計劃等等，需要一併連同相片和短片發送到DJ Mag以作審核。「Overall香港依個地區好似都一路未有一間club上到榜，喺外國成個music industry香港好似無一間真係出名嘅club可以代表到香港，所以一路嘅vision都係圍住依樣嘢去做。」

從燈光到舞台的設計細節

單憑願景是不足夠的，要有實際行動才能打造出國際級水平的夜店。Karlie表示Boomerang在設計上考慮了不少細節，希望為客人帶來最佳的體驗，無論是DJ Booth的高度、舞池的大小、酒吧的位置和距離等等都經過仔細考慮和量度。而整個設計中最具標誌性的，便是Boomerang的天花機械裝置。這是Karlie參考了拉斯維加斯的大型夜店後再加以改良的完成品。「香港嘅club比較細，三角形係比較可以容易啲有形狀地舖排到個天花板嘅一個設計。但齋三角形又好似好單調，所以我哋就同燈光、舞台設計嘗試將一個透明嘅LED屏幕放喺三角形嘅中間，令佢可以再做唔同嘅效果。」

Boomerang的天花機械裝置是夜店設計上的一大特色，設計參考了外國的夜店並加以改良，三角形中間的LED屏幕能做出不同視覺效果。

Karlie續說以往未必有很多本地品牌願意在夜店投資這方面，一般集中在LED Wall和簡單的燈光效果，所以要實現這個天花設計，起初都花了不少唇舌說服團隊。而另一個要與團隊斡旋的部份，便是DJ Booth前新增的小舞台。「我嘈足三個月，我哋日拗夜拗，我話一定要加，你唔加就浪費咗請Timmy Trumpet嚟香港。」增設小舞台後的一個月，團隊曾想拆掉小舞台，因為客人經常在小舞台上擺放酒杯並弄瀉，但一個半月後團隊就慢慢接受了。

澳洲DJ Timmy Trumpet經常把小號融入演出當出，加上他全情投入的風格，總是能令帶動現場氣氛。

不論是開業前的準備還是這次要增設的小舞台，Boomerang由老闆團隊、設計團隊、營運團隊以至舞台團隊都會向Karlie提出質疑，但她每次都堅持己見。「未必每一樣都adapt到喺香港，但唔試就永遠都唔會adapt到，香港就永遠都無進步。」至於為何對夜店內的小舞台有如此堅持，Karlie解釋：「一個artist點解唔係去festival做show而喺club度做show，係因為可以有近距離嘅互動。如果我仲要將個舞台隔咁遠，咁咪無辦法同觀眾有互動囉！所以我需要有個小舞台，令佢可以再行前一步，近距離可以同觀眾摸到雙手或者係影到張相，係一個festival都無辦法得到嘅體驗。」

DJ Booth前的小舞台在Karlie多番堅持下得以保留，讓表演者拉近與觀眾的距離。

能夠為Boomerang注入這種思維，Karlie認為與自己日積月累的經驗有關。無論是工作或者旅遊，即使她到訪其他地區的夜店，並不會單純玩樂，反而是留意別人的每一個細節，大至夜店的音響、燈光，小至酒杯的選擇、枱的設計和菜單等，然後綜合這些觀察應用在Boomerang身上。Karlie不單止是一個夜店經營者，亦是一個DJ、一個愛好電子音樂的觀眾，多重的身份讓她擁有更全面的視野。

Deejaykarlie的進化歷程

回顧Karlie的入行經過，她回憶道畢業後由於經常光顧夜店，因此被發掘成為夜店的公關。其後她遇到一位女DJ師傅，便跟隨她學習打碟發展自己的DJ事業。「當時純粹覺得可以當係一門技術用嚟搵食，加上本身識跳舞嘅關係，由細到大好多歌都聽過晒，所以一個月就已經學識晒DJ，仲接到第一個台灣嘅tour，聽落去係幾戲劇性。」

然而，Karlie的起步並不順利。「嗰陣係炒晒車！炒車炒到點呢﹖停音樂啦、跑馬啦（混音時歌曲節奏不一），同埋嗰陣台灣係打黑膠，所以係咁整到支針，好多technical嘅問題，緊張到爆炸，打唔夠一個鐘就畀人踢落台。」由於當時開始流行女DJ，所以Karlie在台灣巡迴演出後的一個月又接到馬來西亞巡迴演出的機會，然而這次亦出了狀況。

「去到馬來西亞tour炒車嘅原因，係因為我聽咗好多festival嘅set，我好沉醉於festival嘅音樂。但係馬來西亞嗰邊比較鍾意酒吧類型嘅音樂。我就好唔聽話咁加咗好多自己鍾意嘅音樂。包括係啲咩呢﹖Alesso啦，Swedish House Mafia啦，嗰陣時全部最紅嘅Progressive House，跟住勁多drop啦，幾百對眼望住我心諗『嘩！咩事呀！』，令到我第二次馬來西亞tour係炒車地完成嘅。」

音樂口味的變化

雖然過份沉醉於festival的音樂令Karlie的巡迴演出再次滑鐵盧，但正正就是這些經典festival音樂讓她對電子音樂的感覺起了變化，不再視打碟只是一門維生的技藝。觀賞過Ultra Miami的Progressive House DJ Set後，令電子音樂節成為了Karlie夢寐以求的舞台，過去數年她亦順利踏足Creamfields和Looptopia等電子音樂節。

Karlie早前在4月份的香港Creamfields電子音樂節擔任演出DJ。

早期是Progressive House令Karlie愛上電子音樂，現在她喜歡的音樂類型又是什麼﹖「我一路都無特定鍾意嘅genre或者artist，我覺得只要首歌好聽就係好聽，只要我個心情同首歌連結到一齊，嗰個moment就係啱聽嗰首歌，所以我係咩歌都聽。」

近年最能夠連結到Karlie的心情，又是誰的音樂﹖「近依一年嘅話，印象最深刻嘅始終都係Tale of Us。我唔知點解覺得嗰種音樂特別有感覺，而且係可以觸動到人嘅感覺。Commercial music有commercial music嘅魅力，但佢嗰種音樂係有佢嘅魅力喺度，誘導一個人嘅腦同情緒去到another level。」

由Karm和Matteo組成的意大利電子組合Tale of Us，於2016年創建品牌Afterlife。音樂風格主要走Melodic Techno，以超現實的現場映像和燈光效果聞名。

縱使Karlie有自己的喜好，但從Boomerang的層面考慮時，在挑選來店演出的DJ就有嚴格準則。例如該DJ在過去一段時間的活躍程度、是否符合香港觀眾口味，以及是否能為大家帶來一場”good show”。「所謂嘅good show，我哋唔係話個artist賣唔賣到錢，我哋係要令到客人嘅體驗係要正面嘅。」Karlie說道。

國際DJ雲集Boomerang

疫情後各大夜店爭相邀請世界各地的DJ來港演出，Boomerang在短短半年間邀請過Mike Williams、NERVO、Quintino和Timmy Trumpet等DJ。問到Karlie對哪一位來店的DJ印象最深，她秒速回答：「MEDUZA！」

意大利三人組合MEDUZA由Mattia、 Luca和Simone組成，於2019年首次推出作品《Piece Of Your Heart》便迅即獲得全球關注。曾獲John Legend和Ed Sheeran等人邀請為他們製作Remix。

「大概疫情前或者疫情開始嘅時候佢就啱啱紅喇。由佢第一首歌開始，大家都知道嗰首歌紅到嘅地步係依個DJ前途無可限量，簡直係下一個TOP 10 DJ。不過疫情三年一路無機會請佢過嚟，佢亦都從來未試過做亞洲嘅演出。我諗最開心嘅係我請到一個artist嚟係佢未嚟過香港，或者係佢嚟香港嘅時候無乜人識，但佢之後嘅路係可能我有錢都唔會再有機會請到佢。」

而MEDUZA的演出亦為Karlie等人帶來了驚喜，因為MEDUZA當晚揀選的歌曲除了幾首較為有名氣的原創作品，其餘的歌曲都偏向House、Deep House等非主流EDM曲風，然而卻無阻當晚觀眾的氣氛，實屬意料之外。

MEDUZA早前獲邀到Boomerang演出，是他首次的香港演出。當晚現場氣氛熱烈，令MEDUZA延長了表演時間。

除了MEDUZA，疫情後Boomerang的頭炮外國DJ Tungevaag亦令Karlie感受良多。「我覺得Tungevaag係好感動。佢真係我哋一通關第一時間就搶閘請咗佢過嚟。嗰晚係好似三年從來未試過有百大DJ，真係喊出嚟好感動。」

挪威DJ Tungevaag是2022年DJ Mag百大DJ排行榜中的第81位，與Alan Walker合作推出過大熱歌曲《Play》。2018年歌曲《Hey Baby》的MV曾在香港取景。

Karlie說在挑選外國DJ來訪時，一直希望保持音樂類型的多樣性才能擁護文化。因此過去亦邀請過Dubstep音樂人Virtual Riot和Crankdat，亦有Future Rave的始創者之一MORTEN以及Future Bounce代表人物Brooks等。Karlie補充：「多元化先會令人可以適應到新嘅音樂，唔係十年都聽緊同樣嘅歌。無可否認依啲歌係有佢哋嘅魔力，好好聽，每次聽都好開心，但同時都需要進步。」

Boomerang 2.0的藍圖

夜店的音樂氣候需要進步，夜店的藍圖亦需要進步。談到Boomerang未來的發展，Karlie透露整個團隊其實早有共同願景，他們要創立的不單止是一間夜店，而是一個品牌。未來除了會有另一間半私人會所性質的夜店，旗下的新唱片公司 "Distinct Records"計劃在6月正式啟動，並與Universal Music Group (London) 合作直接發行音樂和管理藝人等，亦計劃舉辦自家的音樂節。他們希望拓展至音樂工業的其他範疇，慢慢將Boomerang發展成一個Music Group。

Boomerang駐場DJ兼製作人Yaat（左）和iLtik（右）曾以 Boomian的組合名義於2021年推出Tech House作品《Revolution Populi》。

而談到Karlie自己未來的目標，她卻這樣回答：「我仲要繼續做依一樣嘢，唔係話我要achieve到啲咩而向住目標去做。而係因為我enjoy我自己做緊嘅嘢所以就一路去做。我希望我可以繼續enjoy落去，繼續行落去。Enjoy嗰樣嘢係無論前面有一個人定一千個人，感覺都係一樣，就有一個moment覺得自己係alive，而唔係一個活死人去做一啲我自己唔係咁情願嘅嘢。」