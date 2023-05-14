陳奕迅睽違6年抵大馬開騷　熱情除衫拋落台畀觀眾

歌手陳奕迅（Eason）5月12日於大馬容納近萬人的武吉加里爾亞通體育館(Axiata Arena Bukit Jalil) 展開三場《Fear and Dreams 世界巡迴演唱會》 ，門票於開賣時一早秒殺，據知最後門票更被炒高30倍，破晒紀錄，大馬觀眾的歡呼聲掌聲笑聲叫聲大合唱歌聲，熱情一時無兩，熱到Eason忍不住昨晚台上大解放，當眾表演除衫，瘋狂叫聲炸烈整個場館。

歌手陳奕迅（Eason）5月12日於大馬容納近萬人的武吉加里爾亞通體育館(Axiata Arena Bukit Jalil) 展開三場《Fear and Dreams 世界巡迴演唱會》。

相隔六年才到大馬開唱，大馬歌迷睽違已久，整晚都忍不住跟著Eason大合唱，唱到《幸福摩天輪》時，觀眾歌聲大到令戴著耳機的Eason聽到呆了，除下耳機幸福笑著聽觀眾歌聲。

Eason於台上笑言：「計計吓，我原來已經六年冇來大馬！」隨即搞笑自打pat pat，觀眾歡呼四聲，狂拍手掌，「我第一次係馬來西亞開騷， 應該係喺 National Stadium，嗰度係咪坐多啲人？下次我去嗰度開啦，做咩今次開三場，哈哈哈......一場夾埋差唔多人......好多謝大家，我知道你哋搶飛搶得好辛苦，真係好多謝你哋嚟支持我。大馬真係好熱！原本已經跳到好熱，但你哋嘅熱情令到我更加熱！」

陳奕迅睽違6年抵大馬開騷。

全場歌迷高舉應援橫幅「特別嗚謝你製造 更歡樂的我」亦令Eason 非常開心，當中有歌迷大叫：『我老公鍾意咗你好耐』 Eason笑道：「多謝你老公。」再反問：「老公你係咪鍾意你老婆前已經鍾意我？哈哈哈，我勁過你(老婆)，雖然你嫁咗比佢，但係佢鍾意我先！」引爆全場笑彈。Eason又指，見到現場工作人員似乎不想歌迷演唱會期間站立，又鬼馬做埋動作教大家，「一陣你地哋唔覺唔覺一齊慢動作慢慢地起身，一齊佢哋就唔覺㗎啦！Let’s郁！」歌迷馬上歡呼全部站起跟著他高歌跳舞。

Eason投入演唱。

大馬一向是比較保守的國家，再熱也不能在台上除衫，昨晚來到Encore位，Eason換上T-Shirt，仍不停呼叫: 「真係好熱」，歌迷狂叫他除衫，意想不到他亦按捺不住：「你俾我唱埋隻歌先啦，好煩......哈哈......」然後即脫上衣，不過他早有備而來，下面仍有一件白色底衫打底，搞笑場面令歌迷非常歡樂，Eason說： 「除完著返，哈哈。」歌迷又叫:「除咗佢！送俾我！」Eason笑著再脫下上衣道：「哎也好老土......你哋一陣拋番上來我咪好瘀？哈哈......」隨即他把脫下的上衣掉下觀眾席，最後由一個坐第一排的粉絲搶到，他即笑道，「好啱晒Size......」

Eason逗得搞歌迷非常歡樂，

今晚還有第三晚演出，Eason便完滿結束大馬之旅，回港後就會忙著籌備最新專輯的發布及七月台灣的七場巡演。