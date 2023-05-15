陳蕾想做MIRROR第13個成員　被Ian爆一身紫色去綵排似「滑嘟嘟」

MIRROR成員江爆生 （AK)、陳卓賢 (lan)及陳蕾（豹哥）的《拉闊音樂會江𤒹生× 陳蕾× 陳卓賢》母親節晚上於亞洲國際博覽館舉行，陳蕾與AK及Ian合體唱跳《RUMOURS》，平時很少唱跳的陳蕾亦與他們跳起舞來。

MIRROR第13位成員？豹哥。（梁碧玲 攝）

AK透露陳蕾一選已經是難度高的《RUMOURS》，陳蕾亦感謝他們把歌曲難度減低，令不擅長跳舞的她也可以跳到。但原來今次音樂會排舞瞬間令陳蕾變老師，AK指：「今日晏就我踩台跳其他舞嗰陣，豹哥落到台同我講你啲動作好似唔係好放。」Ian亦學豹哥說話：「放啲、用力啲、清晰啲！」豹哥立即老師「上身」：「隻手要打開啲就打開啲！」令兩位「學生」立即回應老師說知道。

三位首次合作已有不少火花。（梁碧玲 攝）

之後豹哥問有沒有第十三位成員的感覺，Ian即說可以為了豹哥而踢走AK，AK亦不甘示弱說：「我假假地都係副隊長，我踢走你。」兩位「小朋友」在台上玩得不亦樂乎，更大膽問在台下欣賞音樂會的隊長Lokman會踢走誰。

豹哥變身唱跳歌手及排舞老師。（梁碧玲 攝）

三人在台上亦細訴因音樂會而相識的經過，Ian說有一次豹哥全身紫色出現綵排，被Ian笑指是「滑捋捋去見工」。而豹哥亦大讚AK很熱情：「係一個後天好努力嘅人！」指AK是「地材」，而Ian則是「天材」，因為他學什麼都很快。