雷有輝與你《回到未來》　孫偉明回憶《一生不再說別離》

音樂人雷有輝（Pat哥）、著名鍵琴手孫偉明（Anthony），日前接受港台節目《香江暖流》主持鄭瑞芬（Fanny）、「新時代奮鬥者」鄺星宇（Alex）及鄧添樂（Lok）訪問。

雷有輝（Pat哥）、鍵琴手孫偉明日前接受港台節目主持鄭瑞芬（Fanny）、「新時代奮鬥者」鄺星宇（Alex）及鄧添樂（Lok）訪問。

疫情下，Pat哥灌錄了一張專輯；復常後，將和年輕歌手一起做舞台劇，非常期待演出。他認為年輕歌手很幸福，對比以前，無論硬件、機會、平台等都更進步，有更大發揮空間。

02 Pat哥將和年輕歌手一起做舞台劇。

提到專輯歌曲《回到未來》，除了是懷念母親，亦是專輯引子，Pat哥稱專輯如同時光隧道，帶大家回到屬於自己的回憶，望喚醒大家初心，重拾趣味回到現實。Alex問Pat哥未來希望有甚麼新嘗試，Pat哥打趣稱希望做一個新人；提到如何每次唱以往作品都有新意，Pat哥說一定要投入，想像不同畫面，珍惜每一次和不同樂手合作機會，就會有新鮮感。

Pat哥感激曾與Gary相遇。

著名鋼琴手孫偉明（Anthony）與唐亦聰（Gary Tong）亦師亦友，Anthony當年在琴行任售貨員，因緣認識了Gary，對方更提攜他進入樂壇和參與不同演出，後更經常參與太極樂隊演出，很感激對方。

Pat哥曾為不同前輩擔任和音歌手。

孫偉明與唐亦聰合作寫《一生不再說別離》，當時適逢Albert將要移民，於是決定紀錄當時的情懷。