王菀之西九沉浸式音樂會零距離演唱　邊飲酒邊唱歌氣氛Chill爆

王菀之（Ivana）一連六場的《The Pink Canvas Exhibition Concert粉紅畫布藝術展音樂會》，昨晚（18/5）於西九自由空間正式開鑼，不單是觀眾第一次感受沉浸式藝術演出，連Ivana也是首次嘗試，更第一次拿着手功啤於台上唱歌，與觀眾一同飲杯，現場氣氛又Chill又歡樂。



王菀之一連六場的《The Pink Canvas Exhibition Concert粉紅畫布藝術展音樂會》，昨晚（18/5）於西九自由空間正式開鑼。

場內有很多Ivana的畫作及影像，「肥波兔」畫作更以動畫呈現，非常可愛生動，讓歌迷不停打卡拍照。除此之外，觀眾於展覽會場上亦可飲咖啡、飲啤酒，及嘗試薰衣草及玫瑰花cocktail。演出分為上下兩部份，每次演出都會有廣播召集觀眾進入black box，第一部份以感恩文化題，Ivana選唱了：《Love Has It All》、《⼩俠》、《突然⼀⽣⼈》、新歌《Shattered》及《如⼀》。

王菀之與觀眾幾乎是零距離。

她與觀眾幾乎是零距離地獻唱，加上現場光影藝術及超級靚音響，每粒音都震入觀眾毛囊，非常震撼。她自彈自唱兩首英文歌時，大家圍着坐於她身邊聽着彈唱，這種表演形式可說是史無前例。第二部份，Ivana繼續提示大家標籤文化對人類生活影響及意義，並選唱了《⽔百合》、《該死的快樂》、《我來⾃⽕星》、《我們他們》、《The Pink room》、《沉默的⼠⾼》等歌曲，跟現場觀眾一同共舞，走進人群中望着歌迷巡迴遊走地唱。唱《沉默的⼠⾼》時，Ivana更拿着手功啤上台邊飲邊唱，又同觀眾乾杯，開心歡樂又Chill。

Ivana更拿着手功啤上台邊飲邊唱，又同觀眾乾杯。

Ivana叫歌迷坐地下，又搞笑叫大家可以合上眼「睇」騷，感受現場音響，「其實我希望大家好放鬆狀態咁去欣賞，好少有音樂會會聽到咁正音響。」昨晚第一套的演出服裝，上面畫滿「肥波兔」及花花的白裙，是由Ivana親手畫上去，單是畫這條裙就畫了兩個鐘，觀眾大叫「好靚呀」。演出期間，她除去銀色外衣時搞笑表示，「除咗件羽絨，其實入面都仲係羽絨....」不過觀眾就話「好瘦呀你...」Ivana笑道，「聽到呀，有人話好瘦，有人話喂瘦咗，哈哈...OK啦。」

昨晚第一套的演出服裝，上面畫滿「肥波兔」及花花的白裙，是由Ivana親手畫上去。

一向對陌生人怕醜的Ivana，演出過後表示，「其實我係好怕醜，咁近對住觀眾都係第一次，我以為我會好緊張，但係又冇喎，加埋個場燈、聲、設計等等都係好有型，所以好開心，演出中令我諗返起初出道嗰陣，都係周圍咁去分享自己音樂，嗰時同觀眾距離都係好近，嗰種親密感覺好好。我想同觀眾講，希望佢哋多啲時間去欣賞下成個會場嘅展示，因為掛住聽我唱歌，都唔夠時間去睇我啲『肥波兔』畫同動畫，我唱完之後，佢哋可以繼續留喺到慢慢欣賞。」