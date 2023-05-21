蕭正楠出道20周年廣州開騷惹哭歌迷　曾因「邪不能勝正」被放逐

昨日 (5月19日) 蕭正楠《延續記憶 20週年紀念演唱會》在廣州開唱，場館早就已聚集了從內地各省市遠道而來的歌迷，奔赴這場20年前約定。出道20年的阿蕭（蕭之花名），既是歌手又是演員，唱得又演得的他傾情唱足120分鐘，賣力回饋現場的熱情粉絲。

蕭正楠出道20周年紀念演唱會於廣州開騷。

當晚開場不久，蕭正楠演唱個人首張單曲《眼光獨到》，引得一眾鐵粉齊齊合唱，台上的阿蕭亦深受感動。隨後演唱的《小小大人物》是阿蕭唱給過世父親的歌，也是從演員蕭正楠回歸歌手蕭正楠的重要轉折，對歌迷和阿蕭本人都有重要意味；《分手前最後一句話》、《十個分手的理由》、《好世界》更是讓歌迷穿越回青春年代，唱得台下粉絲眼紅紅大呼「你就是我的好世界！」

除了深情演繹個人經典曲目，阿蕭當晚還翻唱了許多粵語經典。參加歌手比賽入行的阿蕭，一出道就被媒體冠以「小鄭伊健」的封號，阿蕭當晚調皮問粉絲自己側臉像不像，逗趣用側臉翻唱鄭伊健的《甘心替代你》；墨鏡搭配紅色休閒西裝，又唱又跳high翻全場的《倒轉地球》、《失戀陣線聯盟》，讓粉絲連連驚嘆阿蕭狀態太好，完全看不出是40歲的人。

阿蕭全晚落力獻唱。

除了歌手，蕭正楠還有另一個身份——演員，加入TVB從龍套做起的他，近年來參演多部戲劇，並憑藉《巨輪》、《十二傳說》等眾多口碑收視雙豐收的好劇躋身TVB一線小生，儒雅的外型被TVB粉絲稱為「蕭公子」。

當晚，蕭正楠演唱了電視劇《巨輪》的同名主題曲，還帶來與太太黃翠如的定情之作《師奶MADAM》的主題曲《I’ll always be yours》，台下歌迷話“唔只翠如喜歡，我都好中意”！最激起現場TVB劇迷無限熱情的是“我唱你猜”環節，蕭公子演唱了《on call 36 小時》、《衝上雲霄》、《巾幗梟雄》等多部熱門港劇主題歌，更請上非凡哥麥長青做MC與台下歌迷互動，把演唱會氣氛推至最高溫。

蕭正楠獲得大批粉絲支持。

在TVB出名好人緣的蕭正楠，入行20年首次開場，自然吸引一班好友祝賀。入場處除了擺放主辦及贊助方、樂易玲小姐的花籃之外，敏之&William等好友也送上花籃祝賀；定居廣州的「非凡哥」麥長青和近來內地活動頻繁的張彥博都到場祝賀，並兼職氣氛組炒熱全場氣氛。

最令粉絲開心的，莫過於曹永廉的到場，因拍攝《公公出宮》與阿蕭結緣的阿廉，早年曾多次“抱怨”自己的女兒鍾意蕭正楠。阿廉出場後就和阿蕭在台上展開“棟篤笑”，妙語連珠逗得台下哄堂大笑，二人默契十足地合唱《最佳拍檔》（我忘記了，出去接了電話），面對粉絲熱情，阿廉亦追加獨唱《一生不變》，實力唱功讓觀眾感嘆TVB不虧人均最佳男歌手！

首場演出，自然少不了蕭太黃翠如，在社交媒體上頻頻放閃的兩人被粉絲親切地稱為「魚腩夫婦」。唱至《接受我》時，在全場歌迷的歡呼中，一襲白長裙的翠如從幕後走到台前，與阿蕭牽手回饋現場粉絲，甜蜜爆表羨煞旁人。

蕭正楠與黃翠如十分恩愛。(ig@edwinsiu)

兩小時的演出時間對粉絲來講很顯然意猶未盡，阿蕭亦在粉絲的安可聲中再次登台，並宣布7月29日將在佛山再度開唱，約定與粉絲不見不散。

當年蕭正楠出道時曾集萬千寵愛在一身，更被打造成「五百萬電盈之子」，奈何橫掃新人獎的他因為講錯一句「邪不能勝正」，被指針對麥浚龍後惡運接踵而來，更被迫北漂多年。蕭正楠早前在電台節目訪問中承認當年做新人因公司競爭激烈心雄：「是心雄，有些沖昏頭腦，那句說話是觸發點，但我清楚是無意傷害人，再解釋已沒意思，追唔返轉頭。」之後他被迫北上拍劇，雖然曾有機會於內地劇《中華小當家》做男一，但他形容那階段是「孤獨、淒楚、落泊」，到08年回港簽TVB由低做起。