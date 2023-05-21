李克勤演唱會丨張敬軒台下超投入　嘉賓劉德華驚喜預告即將開騷

歌手李克勤昨晚（20日）於紅館舉行一連七場《弦續李克勤・港樂演唱會》的尾場，邀請到好友劉德華擔任嘉賓，兩人合唱《如果有一天》及《我恨我痴心》將氣氛推到最高峰。另外，狄波拉、陳慧嫻、黎姿、張敬軒、克勤太太盧淑儀與兩個兒子李立仁和李力司亦有捧場。

李克勤昨晚（20日）於紅館舉行一連七場《弦續李克勤・港樂演唱會》的尾場。

克勤全晚唱出多首經典金曲。

亦換上不同造型。

克勤每晚也會選唱一首其他歌手作品，昨晚他就表示：「今晚我揀嘅歌，呢個人點形容佢？我問過佢，你情願人讚你靚仔，定係讚你唱歌好，演戲好，佢話靚仔！我但凡有咩奇難雜症，我都會去搵呢個人，遇上困難佢係我明燈，以前每一次我做演唱會，佢一定嚟睇採排，以下呢首歌，送比劉德華先生：《如果有一天》。」克勤唱了幾句後，劉德華從舞台升上來，現場觀眾驚喜萬分，歡呼聲震烈紅館。唱完之後，華仔說：「其實我一直都好驚。上一次我都係唱呢首歌，我吊喺上空兜左一個圈，就要同大家講下次再見。所以今日再唱呢隻歌，對我來講係好有意義，但又好驚，個心慌㗎。」當被克勤問到何時再開騷，華仔表示：「好快㗎啦！」

好友劉德華擔任嘉賓。

華仔出場令全場歌迷都好驚喜。

兩人合唱《如果有一天》及《我恨我癡心》。

兩人感情超好。

昨晚最後一場，克勤由頭開始收禮物，他台上說 :「真係好多謝大家，利是就係我兩個仔助學基金，呢幾日都有返屋企拆禮物，睇大家寫俾我的信呀咁，我發覺，我收到波衫，Lego，玩具啦，重有護膚用品、防曬用品，抗皺面膜......都有，連護膚都要大家提我，照顧我，真係多謝大家一番心意。」

此外，克勤昨晚又獻唱半首《傻女》，令捧場的原唱者陳慧嫻成為焦點被觀眾不停以電話集郵，他見慧嫻被遭包圍即說：「哎也，寶麗金之友，哎吔，唔好意思，係我衰，引左大家注意你。」他又示意控制台快點熄燈，讓慧嫻可以安靜享受演唱會。

克勤向觀眾做出心心手勢。

其後與觀眾互動環節，全場大合唱《 紅日》後，克勤又大讚：「呢邊唱得咁勁，唔怪得啦，原來張敬軒喺度！」 軒仔不只跟著克勤唱《紅日》，很多歌曲亦站起來揮手跳舞，看得十分投入，令台上的克勤不時做回心心手勢多謝。

張敬軒台下看得超投入。

去到最後一首歌《告別校園時》，全場大叫Encore，克勤亦唱了三首歌報答歌迷，而全場開著手機燈跟著他大合唱，克勤感動道：「我要記住呢個畫面，我覺得我好幸運，我只係一個好喜歡唱歌嘅人 ，唱歌可以成為我職業，由1987 年第一隻唱片，到依家好一段時間，大家同我一齊成長，時間過得飛快。」克勤直言在疫情期間學會真係身邊的所有事，雖然不知道下次演唱會何時再舉行，但都會珍惜大家對自己的愛護，場面感人。

克勤好感動。

接受訪問時，會否再開Part 2，克勤透露會舉行巡迴演唱會，9月有機會到澳門開騷，更歡迎大家到世界各地旅行時前去欣賞。問到唱《 一生不變》時，是否差點感動到想喊？克勤表示：「的確係好感動，但男人老狗老真係盡量唔想喊啦，唔鐘意自己喊，唱『別了那一天不知再相見』真係要忍住......」昨晚有不少歌迷舉起大燈牌，更表示無論克勤飛多遠都會走多遠，更搞笑禁止李克勤退休，克勤笑道：「佢地好驚我退休，大家唔駛擔心住，我家庭負擔重，唔會退休住。」