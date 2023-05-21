輕談淺唱不夜天｜CY LEO何卓彥　YOU NEED TO KNOW……

CY LEO與電視台的一場花邊小誤會，令我想起當年曾經有班天才說︰「梅林茂是王家衛一手提拔出來的。」無論是世界定位？回流試投香港樂壇？勇闖格林美獎？雖然他未過30，如果你的答案是少年你太年青了。他絕對有能力答你︰「Google me first!」 第一次會面的數段對話已霸氣得沒有話說，但回家搜尋他背景，霸氣也是值得的。

Gene︰「你幾歲開始學口琴？」

CY LEO︰「唔記得，應該係差唔多一出世。」

Gene︰「你有什麼目標嗎？」

CY LEO︰「其實我應該攞的獎項都已經得到，我想應該是格林美獎吧！」

1995 年 一歲時，CY Leo 小時候吹口琴。

精讀CY LEO

CY LEO何卓彥是半音階口琴家、作曲家和唱作人，六歳起得李尚澄先生啟蒙，及後得日本大師和谷泰扶先生指導，藉口琴展現的天賦令他登上多個國際音樂舞台。父親何百昌是香港口琴協會和英皇口琴五重奏的創辦人，深受其父影響的他似乎從小就注定會成為一名口琴手。

CY Leo 小時候和家人在一起。

CY LEO年僅十歲便於亞太口琴節獲得第一個個人國際獎項，19歲已得到17個國際獎項，其中兩次包括分別於2009年和2013年世界口琴節獲得半音階口琴獨奏青年及指定曲目組別的冠軍。理工畢業後，他多次獲得包括世鵬郵輪、大洋郵輪、皇家加勒比國際郵輪等七個國際郵輪的邀請作為專場獨奏者，至今已走埠40多個城市。至2018年，CY LEO亦多次應香港政府邀請，代表香港到訪超過十個城市演出，其中包括哈薩克斯坦、曼谷、星加坡、倫敦和成都等等。2018年2月，他更獲邀與全球最大型音樂展覽NAMM Show 2018於美國加州演出。

Cy Leo 於 2014 年金光爵士及藍調音樂節的演出。

Cy Leo 於 2015 年 Clockenflap 音樂節演出。

CY LEO 2021年獲取香港賽馬會音樂及舞蹈信托基金的全數獎學金，遠赴紐約大學，完成了主修爵士音樂的碩士課程。2022年，他受邀請為紐約時代廣場跨年倒數演出，作開場演出嘉賓，直播覆蓋全球，有超過十億人收看。除了遊走世界各地，他亦常出沒於香港本土主流音樂界，先後與林憶蓮、盧冠廷、李克勤、古巨基和古天樂等合作。盧冠廷更曾在其萬人紅館演唱會《Beyond Imagination》的台上稱讚何卓彥是「世界最好的口琴手」。看完這冰山一角的個人履歷，相信暫且不會有眼不識泰山吧！

一千個忠粉王國的理論

CY LEO說着︰「我不喜歡依附或建基於別人的世界，除非對方是令我很欣賞的人。我的理想是跟隨自己的世界觀，製造一個屬於自己的世界。我認為歌迷是重要的，好像香港歌手Tyson Yoshi有很多歌迷，讓他在第一次紐約表演，已經可以在最大的表演場地演出。」

Cy Leo不喜歡依附或建基於別人的世界。

看着他邊鋸扒邊討論着，畫面真的很有電影感，有一種運籌帷幄的感覺，可能若干年後他便是世界級的其中一位樂壇鉅子。他又輕笑着︰「還記得幾年前聽過『一千個忠實粉絲』的理論，只要你在這個世界擁有一千個你推出什麼也會消費、盲撐的忠實粉絲便會成功的理論，當然時至今日基本忠粉數字不只一千。Fans base主宰成功是必然的，比較香港樂壇所謂的任何一個獎項來得更重要，在香港本土攞獎我不是太重視，格林美獎才是我的目標。」

Cy Leo 未來我會主力和很多不同音樂單位合作，令香港音樂世界更加多元更加好玩。

讓聽眾由主流走向非主流

CY LEO認真地說着︰「並沒有意欲去關心導向聽眾如何聽音樂，反而較關注我自己來自的音樂社群，推動本土同業音樂發展。如果你不是香港主流粵語音樂，無論你有多大的天份，尤其是爵士或非香港主流的專業音樂，創作或樂手方面的發展機會也很貧乏。另外香港部份音樂管理層音樂造詣不夠，造成推動音樂能力不足。香港其實有很多專業口琴手，不要說是發展機會連工作機會也少，為了生活埋沒了自己的天份。所以我希望推動和支持粵語主流樂壇以外的音樂世界，希望讓聽眾由主流走向非主流，製造更多發展和機遇給同業。」

Cy Leo 認為fans base 主宰成功是必然的，比較香港樂壇所謂的任何一個獎項來得更重要。

CY LEO 沉思數秒後︰「我意思是創作多一些主流音樂，然後滲透非主流的元素，例如我覺得jazz和instrumental music、Classical Music 絕對是非主流，而這個範疇我也是熟悉的，所以近年我也有創作和參與本地樂壇，好讓我了解如何利用主流帶動非主流。好像喜歡John Mayer的人慢慢地都會愛上Guitar solo甚或是Guitar Trio的聲音。遲些我會和Young Hysan合作，我也是一個很貪玩的人，喜歡嘗試不同的東西，但只限於音樂，做演員拍電影絕對不是我杯茶。因為我從來唔會做一些我無法看到畫面的東西，有些事情就算你未做過，你也會感知預期的畫面可以跑到幾遠，我對於自己感知不到的東西便不會多想。未來我會主力和很多不同音樂單位合作，令香港音樂世界更加多元更加好玩。」

Cy Leo 覺得母校英皇書院也是其中自己最重要的根源！

誰說天才一定要懂說話？

每次訪問也是一個很有趣的速成旅程，每次也要由短短數小時的訪問希望由零至一百，把一位陌生人盡量深度地呈現給大家，這種狀況每次訪問前後也讓我寢食難安。若然遇上背景一張白紙，對白也是話題終結者，更是讓我一籌莫展。但今次CY LEO 便沒有這個問題，他不算是熟練的被訪者，但當你發現無論他先天和後天的履歷也是豐富得沒話說，每次看到CY的訪問也會提起他的藍血家庭，我相信他由小學開始一直走下來的奪獎無數，在音樂上無論是視野想法、實際成績也不是垂手可得空口講白話的。更何況他還年青，誰說天才一定要懂訪問、懂說話？如果你問萬事俱備獨欠什麼？可能是一個代他說話的人？

Cy Leo理想是跟隨自己的世界觀製造一個屬於自己的世界。

《輕談淺唱不夜天》主持曾潔盈Gene Tsang與你「一路聽歌一路生活」。

香港電台第二台深宵音樂節目《輕談淺唱不夜天》，每晚深夜2am – 6am，陪伴每位樂迷度過深宵未眠夜。