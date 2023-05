著名歌手Tina Turner病逝終年83歲 ,這位天后級歌手唱片總銷量超過1億8千萬張,最終在蘇黎世附近的家中離世,Tina Turner 1960年開始進軍樂壇,創造了不少經典金曲,《What's Love Got To Do With It》YouTube 點擊超過1.9億。

Tina Turner《What's Love Got To Do With It》YouTube 點擊超過1.9億,絕對是永恒經典。

而另一首金曲《Simply The Best》香港歌手陳潔靈曾翻唱,在1996年香港旅遊協會廣告中出現,這個經典廣告相信舊一輩香港人應該有很深印象,而在2018年維港煙花倒數節目,陳潔靈擔任表演嘉賓亦重新演繹《Simply The Best》。

1996年香港旅遊協會廣告,廣告中的歌曲用了Tina Turner《Simply The Best》由陳潔靈翻唱。