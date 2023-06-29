日本樂隊Coldrain誠意滿滿即學廣東話　想與Dear Jane一齊Jam歌？

日本樂隊Coldrain上星期來港開亞洲巡迴香港站演出，五位成員包括主音Masato、結他手Y.K.C、Sugi、貝斯手RxYxO及鼓手Katsuma接受《香港01》專訪分享再來港的感受，以及成團16年以來不為人知的小秘密。

訪問：趙允琳

攝影：梁碧玲



今次是Coldrain第三次在港開騷，五名成員均表示相隔五年再來到覺得很開心，一到埗隨即食點心、小籠包和炒飯等美食。雖然已經數度來港開騷，但他們依然對於香港有這麼多喜歡他們音樂的歌迷覺得很神奇：「離開我們的國家開音樂會，而且門票能夠售罄真的很棒，實在是不敢相信有這麼多香港人每天都聽我們的歌呢。」

Coldrain幾乎所有推出過的歌曲皆以英文作詞，主音Masato笑稱希望之後可以與更多不同國家的歌手和樂隊合作，亦樂意與Rubberband、Dear Jane、和ToNick等本地樂隊一同crossover：「我們很喜歡參加音樂祭，希望之後可以有更多機會再來香港，每一年都來開騷！」

被問到五子有沒有學過幾句廣東話，身為日本美國混血兒的Masato笑指自己沒有天份：「我們每次去不同國家都會學幾句當地的語言，不過上次我在台上講了幾句剛剛學的字句之後，台下的粉絲大聲向我表示『No！錯了！』所以我變得更加緊張了！」他亦即場向記者及工作人員請教幾句地道廣東話，並即場用手機記低，希望能夠在演出時大派用場：「拍手！一齊唱！」

即將邁向出道第16年，Coldrain五位成員雖然情同家人，但卻未試過一同去旅行，因為每次都只是工作才一同周圍飛，又笑稱如果有機會，希望之後可以一同去夏威夷渡假。被問到之後音樂上有什麼想要的新轉變，五子表示希望之後可以與女歌手一同合作：「女歌手的聲音能有很大的情緒變化，作為男聲很難做得到，而且同時間又能夠集帥氣、可愛和美麗於一身！ 」最想合作的女歌手？Masato害羞表示是美國女歌手兼Paramore主音Hayley Williams：「這真的是夢想。」