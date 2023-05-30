鄧禮迪五年時間裝備推出首支新歌　「同類」 為朋友平反造和諧

參加過第一屆全民造星的迪迪仔（鄧禮迪）事隔五年後推出首支個人單曲「同類」。問到為何要等到五年後先至推出到首支歌曲，阿迪：都有好幾個原因，首先，雖然當時好開心入到20強，但都明白自己有太多不足，評判既評語對我都好有建設性，所以比賽完我就搵左好朋友兼歌唱老師Guddy 教唱歌，亦有搵老師去學戲，希望好好裝備自己。

第二就係出歌需要資金籌備，同時都想有一個自己好鍾意嘅題材同旋律配合先得，首先多謝監製兼作曲人大輝寫左「同類」呢首曲比我，又因為身邊有一些經常被標籤的朋友向我訴苦被如何歧視及不公平對待，從而令我啟發做「同類」呢首歌嘅主題。阿迪表示其實生於任何國家，種族，職業及喜好都好，最終大家都係「同類」，唔好以偏見排斥他人，希望歌曲能引起社會共鳴，減少歧視偏見，應該多點和諧關愛。

出歌資金與想法都有了，就開始行動問身邊人意見，去了解如何製作歌曲，如何挑選心水製作人等等，所有流程都參與感十足。由於想歌詞表達到位，阿迪與作詞人Oscar（李文曦）溝通後更再以千字文方式去講出身邊朋友如何被歧視經歷及感受，起初都怕自己表達未夠清晰詳盡，打算再做多一篇千字文去加強意思，誰不知第二篇千字文未寫好，就收到Oscar第一版歌詞，一睇歌詞後阿迪就驚喜萬分，因為歌詞係完美地表達到自己意思，所以呢個第一版歌詞係無需要再修改，原汁原味錄製成今次嘅歌曲，真係好多謝Oscar。

始終係阿迪人生第一首歌曲，一開始挑選歌曲到歌詞再到錄製過程，阿迪都緊張到每晚難以入眠，問到如何減壓，阿迪：我用我最喜愛嘅運動去紓解壓力，就係打籃球，我試過有一次可以由練波後再自己加操，足足逗留在籃球場上6小時，每次打完波都有一種被釋放嘅感覺。迪又話今次歌曲希望除咗令社會關注標籤歧視事情，亦都希望大家認識到自己。