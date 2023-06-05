Alan Walker隔半年回歸香港搞tour　獲周杰倫支持有機任嘉賓?

挪威電音DJ 及音樂人Alan Walker，憑一首電子單曲《Faded》紅遍全球，他於今年1月在亞洲國際博覽館Arena舉舉辦了《Alan Walker Walkerverse The Tour 》，而且反應熱烈 ，事隔半年，今個暑假7月15日他決定再度回歸舉行《Alan Walker Encore Hong Kong》。Alan Walker今次重臨香港，主要原因是上次1月份時大家未能盡慶party time，因疫情問題，所以上次並沒有企位及不能舉杯暢飲，今次疫情已經緩和，大家可盡興舉杯欣賞Alan Walker的精彩演出，今次大會更設有企位及座位讓大家選擇。

Alan Walker決定再度回歸舉行《Alan Walker Encore Hong Kong》。

Alan Walker今次的Tour更獲周杰倫全力支持，「巨星傳奇」更是準備來香港上市支持的第一個在香港舉辦的音樂會，未知到時周杰倫會否來港為Alan Walker擔任嘉賓。「巨星傳奇」成立於2017年，由周杰倫母親葉惠美及其經紀人楊峻榮創辦，主要業務包含新零售、IP創造與營運，合作藝人包括周杰倫、庾澄慶、劉畊宏，方文山和陳法蓉等。

Alan Walker今次的Tour更獲周杰倫全力支持。

《Alan Walker Encore Hong Kong》將於7月15日博覽館Arena舉行

票價$1380 企及坐位/ $980坐位。

Citibank 優先訂票：6月7及8日上午10:00開始

公開發售：6月9日Cityline 公開發售



點撃睇更多上次Alan Walker演唱會嘅相：

Alan Walker今晚於亞博開騷。（陳順禎攝)