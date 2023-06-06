郭富城新加坡開騷展現驚人彈跳力　歌迷燈海兼大合唱勁好氣氛

郭富城（城城）相隔8年，沒有在新加坡舉行個人演唱會，今年重啟世界巡迴演唱會的旅程，率先完成美加站，到這個6月，展開第二階段的巡唱，新加坡定為首站。早前門票開賣，即被歌迷瞬間秒殺。

城城先以經典快歌「狂野之城」加「唱這歌」打開序幕。

這次一連兩場《舞林外傳》，城城先以經典快歌「狂野之城」加「唱這歌」打開序幕，超勁舞姿，令現場氣氛立時熾熱起來，歡呼聲不絕於耳，整個場館充滿著掌聲和吶喊聲。接著連串經典慢歌，亦令歌迷情不自禁地和著唱，包括「到底有誰能夠告訴我」、「我為何讓你走」等，心情大好的城城更不時和歌迷玩估歌名，喊歌名，令現場歌迷紛紛悉力回應，此起彼落地大呼「I love you」，而城城幽默地以冧爆情歌「I love u so」回應，令全場歌迷撣動燈海和應，場面浪漫。

郭富城新加坡開騷展現驚人彈跳力

城城在台上向歌迷表示：8年沒見非常想念，並盛讃新加坡的歌迷又熱情又長情，而且很有禮貌，即使在酒店大堂守候他也只是打個招呼，不會騷擾他，令他體會到支持，又很自在。

整個演唱會由一開場，已被城城勁歌熱舞炒起熾熱的氣氛，城城投入地揮灑起舞，展現驚人彈跳力，狀態十足。而唱到「失憶諒解備忘錄」、「著迷」這些招牌舞曲，歌迷們已經紛紛站起邊跳邊唱，無間斷揮動燈棒，氣氛熱烈。

粉絲都很熱情。

著名電視制作人蔡和平先生和家人更專程捧場，連看兩晚，更盛讃城城超水準演出，音樂、舞蹈及造型都是完美配合，是近年難得一見的超班演唱會。

城城表示多謝前輩的鼓勵，而他每次演出均會傾盡全力，去將表演做到最高水平。於演唱會尾聲，城城選唱「愛的呼喚」，表示很感謝每一份支持，特別多謝新加坡歌迷們的熱情令他很感動，他會把所有支持都保存好，視作原動力，在不同的舞台上繼續全力以赴，台下掌聲雷動。

城城每次演出均會傾盡全力。

這次城城在新加坡也品嘗到一些地道美食，惟未有機會吃到榴連。而疼鍚囡囡的城城也特別購買新加坡特產「綠色」蛋糕回港給她們作手信。而城城和團隊回港後將準備下一站～馬來西亞。