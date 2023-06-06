溫拿樂隊成軍50年終極告別？ 嘆難搵接班人：我哋五個原裝好難得

由譚詠麟、彭健新、葉智強、鍾鎮濤及陳友組成的溫拿樂隊成軍50周年，五虎合體即將於8月6至10日假紅館舉行一連五場告別演唱會《溫拿 情不變．說再見 Farewell with LOVE 演唱會》，並於今日（6日）開設記者會。不過陳友因日前在赤柱Busking時，中暑及感冒而缺席，但仍有拍片感謝大家支持。

溫拿希望可以開part 2。（梁碧玲攝）

接受訪問時，問到演唱會籌備工作，校長透露五人已經開了不下於十次會議，明天就會篩選最後的歌單，最重要就是要挑選溫拿耳熟能詳的歌曲，當中亦會加插新元素及大量新歌。提到嘉賓方面，B哥哥表示怕五人唱歌的時間都不夠，但會邀請一眾好友前來睇騷，至於會否上台還是未知之數。講到B哥哥女兒鍾懿會擔任嘉賓，他搞笑說：「佢要讀書（留學）好掛住，有個理由叫佢返嚟留耐啲。」

溫拿今日四缺一。（梁碧玲攝）

溫拿宣布今次演唱會為告別作，問到為何有心有力要這麼快宣布告別？校長直言：「我哋講過好多次，將我哋見證住香港呢幾十年嘅成長同發展，我哋為香港樂壇都出咗一分力，除咗我哋嘅歌迷之外，仲有啲香港巿民都想睇吓一個farewell party會係點呢。（之後都會組隊夾band？）咁又唔會。」講到只開5場會唔會唔夠喉？B哥哥笑言：「我哋都覺得唔夠㗎，但紅館個期好full，希望有機會再唱歌俾大家聽。」

陳友因日前在赤柱Busking時，中暑及感冒而缺席。（梁碧玲攝）

至於問到認為樂壇可有接班人，溫拿認為很難，因為溫拿已經入行50年，儲下的經驗、時間及創作都很難找到接班人，B哥哥表示：「我哋幾個都好有創意，都還能夠寫歌，我哋五個原裝係好難得。」