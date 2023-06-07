全球最大型音樂節S2O加推門票　DJ陣容華麗360度噴水體驗超強勁

全球最瘋狂的大型戶外濕身音樂祭《S2O 亞洲潑水音樂節 – 香港站》，即將於8月5及6日假中環海濱活動空間舉行，帶來香港首個世界級規格的大型戶外濕身音樂派對。首輪門票於四月開售，反應熱烈，為了滿足更多本地市民及旅客的渴求，大會特別擴大空間、增加場地容納觀眾的人數，加推門票現已公開發售。

《S2O 亞洲潑水音樂節 – 香港站》即將於8月5及6日假中環海濱活動空間舉行。

今年 S2O 以「能量（Energy）」為主題，繼續以 S2O 聞名的型格舞台設計與 360 度強勁噴水系統，為大家帶來渾身濕透的快感，注入無限能量，一系列場內體驗及打卡位勢必成為今個夏日全城矚目的潮流指標。

360 度強勁噴水系統，為大家帶來渾身濕透的快感，注入無限能量！

今年 S2O 以「能量（Energy）」為主題。

演出陣容亦不容忽視，除了有韓國音樂才子 B.I 金韓彬、台灣音樂鬼才 YELLOW 黃宣、「限定復出」樂隊朱凌凌，還有全球知名 DJ：來自加拿大蒙特利爾的 melodic dubstep 鼻祖 Adventure Club、北愛爾蘭銷量最高 DJ Ben Nicky、美國電子樂隊 Breathe Carolina（全球百大 DJ 第 79 名）、由姐妹花 Jahan 和 Yasmine Yousaf 組成的美國電子二人組 Krewella、巴西著名 Deep House 和 Future House DJ Liu、美國 DJ 及電子音樂製作人 MAKJ、美國DJ 暨電子舞曲製作人 NGHTMRE、「荷蘭電音之父」Nicky Romero（百大 DJ 第 20 名）、「PsyTrance 之神」Vini Vici（百大 DJ 第 21 名），以及獲選亞洲百大女 DJ 的台灣 DJ Lyla（蕾菈）（亞洲百大女 DJ 第 48 名）聯手丈夫 itschosenai（秋甚湯宇）及 Pei Pei（林佩佩）（亞洲百大女 DJ 第 23 名）、泰國 DJ Gail Werner與 Yukio 聯同本地代表 Karlie、iLtik B2B Yaat 及 Nike Dance Crew 等。

加推門票公開發售詳情：

第二輪加推門票即日公開發售。購票採用實名制，每人最多可購買 8 張門票。

PayMe 用戶可於 6 月 14 至 18 日獨家訂票。

**所有使用 PayMe 購買的門票，均可獲贈免費飲品券（換領酒精或非酒精飲品一杯 - 價值港幣$60）!

兩款門票如下：

(1) [GA] 基本通行門票 (*General Admission)

*可享用所有一般區域及濕區

[GA] 1 天通行門票 港幣$1,180

[GA] 2 天通行門票 港幣$1,980

(2) [VIP] 通行門票

*可享用 VIP 入口、VIP 專屬非濕水專區、VIP 儲物室、VIP 洗手間及紀念品

[VIP] 1 天通行門票 港幣$2,080

[VIP] 2 天通行門票 港幣$3,380