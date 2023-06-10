張學友60+巡迴演唱會澳門揭幕　自嘲可2蚊搭車︰謝謝你們陪著我老

《張學友60+巡迴演唱會》昨晚（9/6）在澳門揭幕，今次已是學友第10次個人演唱會，力求完美的她，經過與製作團隊近9個月的密集籌備，演唱會以芭蕾、管弦樂與流行音樂元素的結合而成，完美展現出張學友對60+的優雅與品味的追求。

《張學友60+巡迴演唱會》於６月9日在澳門揭幕。（大會提供）

有別於《學友 經典》的四面舞台，《張學友60+巡迴演唱會》以三面舞台呈現，四層樓高的樂手舞台，氣勢磅礴令人震撼。與管弦樂加流行音樂的高度融合，與舞者優美而曼妙的現代芭蕾舞姿融和，張學友每一幕都力臻完美。已出道快四十年的學友，自言希望能帶給觀眾與眾不同的視聽感受與衝擊，個唱就以節奏強勁的《馬路英雄》令現場氣氛瞬間引爆。

張學友笑說知道為什麼選芭蕾舞嗎？「就是想少跳一點，我想跳，你們也不想看吧！」（大會提供）

唱到抒情經典《等你等到我心痛》，大屏幕驚喜出現女神舒淇與張學友特別為演唱會拍攝的音樂電影，繼2012年舒淇為學友《1/2世紀演唱會》跨刀拍攝後，十年後兩人再次合作，延續前緣。4分多鐘影片由導演翁子光以電影格局傾力拍攝，舒淇的精湛演出，深刻傳達相愛的人在痛失另一半後，日日痴心等待的揪心之苦，令現場觀眾為之動容且意猶未盡。

學友在台上，每粒音都傾盡全力去唱。（大會提供）

張學友笑説他在拍攝現場跟舒淇小姐建議︰「我們每十年拍一個MV，我陪著妳老」也反問觀眾︰「你們也會陪著我老嗎？呀！我忘了，我已經老了，坐公共交通只要兩元，謝謝你們陪著我老。」此番話激起現場觀眾熱情回應，相約與張學友的歌聲陪伴到老。整場演唱會無論是快歌《交叉算了》、《天氣這麼熱》；醉心情歌《深海》、《三天兩夜》，或以精簡的樂器伴奏呈現的《樓上來的聲音》等曲目，在音樂總監吳慶隆全新編曲後，憑藉張學友穿透力十足的聲線演繹，完美駕馭各式曲風。

張學友年屆60，仍期望演唱會可帶給大家一份意想不到的精彩。（大會提供）

舞台上專業的男女芭蕾舞者，展現出芭蕾獨具的柔美輕盈又極富力量的魅力， 張學友說︰「知道為什麼選芭蕾舞嗎？就是想少跳一點，我想跳，你們也不想看吧！」隨後張學友更演唱多首經典金曲《分手總要在雨天》、《祇想一生跟你走》巧妙搭配管弦樂中不同弦樂器、管樂器與打擊樂器的音樂元素與器樂特質，時而唯美浪漫，時而氣派非凡，聆聽絕美的音樂盛宴，華麗驚豔，猶如置身於巴洛克劇院中。

學友雖自嘲已達可兩蚊搭車之齡，不過台上的他魅力依然。（大會提供）

此外，張學友想透過《60+巡迴演唱會》傳達出的信息，就是一切從初心出發︰「我就是喜歡表演，雖然年紀大了，但我相信在人生不同階段還是可以呈現不一樣的美，做出適合自己年齡的精彩表演。」並自嘲說：「我雖然已經60+，但體力其實跟上一次沒有差多少，只是怕觀眾看我跳的辛苦而已。」到了Encore部份，學友並沒有讓自己輕鬆一些，更選唱曾在訪問中表示最難唱的一首歌《藍雨》，再次體現張學友絕不欺場的態度和精神。演唱會最終曲目以氣勢迫人的管弦樂團和芭蕾舞者絕美演繹，交融現代與經典，呈現力與美搖滾版《吻別》的歌聲中，為演唱會畫上完美的驚嘆號。《張學友60+巡迴演唱會》絕對是不能也不該錯過的演唱會。只因「還能有，多少個十年」。