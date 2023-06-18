鄭中基專訪｜做學友和音到合唱《左右為難》　「當時佢一口答應」

相隔四年，鄭中基（Ronald）再次舉辦巡迴演唱會，名為《Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2023》，更首次擔任監製自己話晒事。其實對不少年輕人而言，鄭中基給予的印象可能是演員、搞笑藝人，甚至是YouTuber，歌手身份是否被遺忘了？今次訪問一於一切從音樂開始，由1996年第一首派台歌《左右為難》講起，讓大家重新認識歌手鄭中基。



相隔四年，鄭中基（Ronald）再次舉辦巡迴演唱會，今次先向外闖，要尾站才回到香港。（陳順禎 攝）

今次巡唱，有別於以往，首站不設在香港，更改為尾站作終點站，事關Ronald覺得巡唱有趣的地方是會愈唱愈順，愈唱愈多想法豐富個表演，香港向來唱第一站，雖贏了新鮮感，但就缺少一份好玩，所以今次轉轉模式，改由澳門開始，巡迴完以香港作結。

戶外騷未如理想

2021年，Ronald在疫情下開了一個戶外演唱會《Drive In Ultra– WEE are Ronald Cheng》，大家眼見相當成功，以為今次會繼續戶外繼續WEE，但原來Ronald已準備入紙重踏紅館。「其實上次戶外演唱會，跟我本身想法有好大落差，原先想有好長的T字台延伸出去，不用觀眾看到我咁細粒。起初又設計座位可以一排排斜上去，大家睇得舒服啲，但因為技術問題做不到。就連想有一區域可以畀大家企，跳住聽都因為社交距離做唔到，所以今次決定返紅館，等所有嘢都在控制範圍之內，先再諗搞戶外。」

《WEE are Ronald Cheng Drive in Ultra 鄭中基自駕演唱會2021》：三晚演出除了唱盡代表作，也先後邀請RubberBand、林家謙、黃貫中、吳林峰、樂壇已死大合唱團和柳應廷（Jer）擔任嘉賓。（葉志明攝）

為學友唱和音開始

談起紅館，細個因為爸爸關係，鄭中基經常在紅館出入，到後台打招呼是生活日常，加上自細的志願是當唱片監製，於是經常在錄音室流連當技師，機緣巧合下更負責唱和音，最後更遇上張學友。鄭中基︰「《過敏世界》（1995）這張專輯在美國錄音，要在當地找廣東話和音非常困難，所以就搵我去唱。當時學友的唱片監製歐丁玉第一次聽我唱歌，覺得幾好，事後更特別叫我錄多兩首歌，交畀其他監製聽，最終被周冶平聽到決定簽我，亦因為咁我係由台灣出道。」

因為一張《過敏世界》，鄭中基無意中埋下入行的種子。（網上圖片）

鄭中基坦言現時揀歌相當困難，因為個人要求愈來愈高。（陳順禎 攝）

而第一首派台歌《左右為難》，因為同樣是歐丁玉做監製，於是忽發其想找張學友合唱。鄭中基︰「學友又好好人，因為幫佢唱過和音，所以都一口應承。當時是我錄音先，咁樣好好多，如果佢唱先我就好難唱。」就係咁，Ronald的監製夢轉一轉月台，變成歌手夢。「既然自己都鍾意唱歌，大可以做歌手先，知道做歌手的難度後再做監製，都會有幫助。」

鄭中基於2006年首次個唱，都邀得學友做嘉賓合唱《左右為難》。（影片截圖）

無賴式搶《無賴》嚟唱

《左右為難》後，一首一首經典金曲出現，《搬屋》、《相思無用》、《人若然忘記了愛》、《時間人物地點》、《我代你哭》，到帶回自己音樂事業到另一高峰的《無賴》。原來這首歌背後，都有一個少少「無賴」的故事。鄭中基︰「《無賴》首歌本來唔係寫畀我，是李峻一留來自用的求婚歌，但因為交歌時唔小心交埋出嚟，畀我哋聽到就堅持一定要用，猛話做緊後期呀，唔改得喇，據為己有。」

《無賴》成功將鄭中基的音樂事業拉上一個高峰。（影片截圖）

歌曲最後更成為金曲金獎作品，同時更成為不少男人的主題曲。「我未試過唱一首歌，會有咁多男人走嚟同我講︰『做乜寫我呀？』『你唱我喎！』連電視台高層、導演個個都爭住認，好多人結婚都問我可唔可以用呢首歌，感受好深。」

Ronald笑言很多人說《無賴》是在唱自己。（陳順禎 攝）

現時涉獵多個範疇的Ronald，坦言點變都好，一有機會都會返去做音樂。「之前點解停咗咁耐冇做呢？因為現時揀歌係有難度，好多曲風都唱過，唔想重複，有時監製又想有啲主打歌可以『狗血啲』，我明白用意，但都想『狗血』得來高級一點，有段時間是做到太工廠式，做到有點怕，但做音樂係唔應該怕，所以索性停一停，諗清楚先再行。」

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《Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2023》

《Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2023》海報

日期：2023年7月29日 晚上8時正、2023年7月30日 晚上7時正

地點：澳門倫敦人綜藝館

網址：https://www.cotaiticketing.com

鳴謝︰

髮型︰Horace Tse horacetse

化妝︰Henry Li henryli.makeup

造型︰Eddy Chu ___3ddy

服裝︰@isabelmarant @miharayasuhiro_official @ithk

場地︰富衛1881公館